"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавируса

Минздрав назвал страны с красной зоны по коронавирусу / pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной зоне" оказались полсотни государств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.

"Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 относятся к "красной" и "зеленой" зонам", - указано в сообщении.

Так, с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Среди стран "красной" зоны - США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

Украину министерство отнесло к "зеленой зоне". Показатель на 100 тысяч населения - 37 случаев.

Что это означает?

По прибытию из "красной" зоны, где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения, люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы.

Из "зеленой" зоны, где показатель меньше 40, - будут иметь возможность не проходить самоизоляцию.

В то же время, если человек является гражданином страны красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.

Читайте такжеКарантин в Украине могут ужесточить: Кабмин готовит измененияНапомним, ранее сообщалось, после запуска международных авиаперелетов с 15 июня 2020 года для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона ‒ страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем ‒ "красная" зона, с меньшим ‒ "зеленая", ‒ объяснил Степанов.