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Там властвует коронавирус: Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны.

7 июля 2020, 12:28
коронавирус
Минздрав обновил список стран "красной зоны" / pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 7 июля, обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:

  • Казахстан
  • Острова Теркс и Кайкос
  • Палестина
  • Кыргызстан
  • Сейшельские острова
  • Мексика
  • Черногория
  • Суринам
  • Сальвадор
  • Албания
  • Чехия.

Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

Добавим, что в страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.

Что это означает?

Отметим, пандемия коронавируса изменила правила путешествий, страны мира разделили на "красную" и "зеленую" зоны.

Чтобы понять, какое государство попадает в ту или иную зону, нужно знать, сколько в нем зафиксировано активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону" попадают страны, в которых менее 40 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, а в "красную" – государства, в которых более 40.

Если государство входит в "зеленую зону", то человек, который из нее прибывает, не должен находиться на самоизоляции или на обсервации.

Если же прибывший из государства, которое находится в "красной зоне", – придется находиться на самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней.

Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границНапомним, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

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