Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19

Карантин усиливают / УНИАН

В Министерстве здравоохранения приняли решение поделить Украину на новые зоны карантина, расширив красную зону по причине усугубления ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, в красную зону добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой зоны в желтую.

Министр отметил значительное распространение коронавируса зафиксировано в Киеве, а также в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Аналогичная ситуация в Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Разделение городов и регионов по зонам

Красная:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

Самбор Львовской области;

Беляевка Одесской области;

Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Желтая зона:

Киев;

Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Как ранее сообщалось, карантин в Украине будет работать по новым правилам: на заседании 12 августа правительство решило сократить количество показателей, по которым определяют уровень заболеваемости в областях, заодно определяя красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны.

Напомним, карантин в Украине не готовы ослабить 10 территорий: по состоянию на 12 августа, здесь показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 остаются намного выше нормы.