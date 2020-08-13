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Красная зона увеличилась: Минздрав разделил области из-за Covid-19

13 августа 2020, 23:36

Киев перевели из зеленой зоны в желтую.

Киев,карантин
Карантин усиливают / УНИАН

В Министерстве здравоохранения приняли решение поделить Украину на новые зоны карантина, расширив красную зону по причине усугубления ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, в красную зону добавили семь регионов, а Киев перевели из зеленой зоны в желтую.

Министр отметил значительное распространение коронавируса зафиксировано в Киеве, а также в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Аналогичная ситуация в Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Разделение городов и регионов по зонам

Красная:

  • Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

  • Самбор Львовской области;

  • Беляевка Одесской области;

  • Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;

  • Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона:

  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

  • Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

  • Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

  • Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

  • Николаевский и Саратский районы Одесской области;

  • Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

  • Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

  • Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Желтая зона:

  • Киев;

  • Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

  • Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

  • Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

  • Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

  • Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

  • Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

  • Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Как ранее сообщалось, карантин в Украине будет работать по новым правилам: на заседании 12 августа правительство решило сократить количество показателей, по которым определяют уровень заболеваемости в областях, заодно определяя красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны.

Напомним, карантин в Украине не готовы ослабить 10 территорий: по состоянию на 12 августа, здесь показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 остаются намного выше нормы.

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