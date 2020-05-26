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В Украину после пандемии возвращается большой футбол

26 мая 2020, 17:41

Вскоре начнутся игры чемпионата Украины.

футбол
Футбольные матчи возобновляются после пандемии / Фото: Reuters

Министерство здравоохранения Украины официально прекратило карантин для футбольных матчей, поэтому с 30 мая начнутся матчи украинской Премьер-лиги.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - сообщил в Facebook глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко.

По словам спортивного чиновника, футбольные матчи хотели возобновить после карантина как можно раньше. Данный вопрос был на рассмотрении главного санитарного врача Виктора Ляшко. Павелко просит членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Как известно, в середине мая представители клубов УПЛ на совещании поддержали дату 30 мая для возобновления чемпионата по футболу. Однако без утверждения это решение не имело юридической силы. Все ждали рекомендаций Министерства здравоохранения относительно карантинных ограничений, которые будут установлены во время матчей.

Игры будут проходить на стадионе, однако без зрителей. Матч можно будет посмотреть онлайн или в записи. Завершить сезон планируется до 19 июля.

Напомним, на третьем этапе смягчения карантина, который стартует 1 июня, в Украине запустят работу железнодорожного и автобусного пассажирского сообщения между регионами, а также откроют автошколы, фитнес-залы и бассейны.

Ранее в Минздраве рассказали, когда полноценно заработают кафе и рестораны. Согласно заявлению главы ведомства Максима Степанова, заведения общепита откроются для посетителей не раньше 10 июня.

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