В Минздраве назвали абсурдную причину закрытия парков на карантин

Ляшко признал, что парки закрыти для запугивания / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко честно заявил, что парки во время карантина закрыли не по веской эпидемиологической причине, а для психологического воздействия на украинцев.

"Мы, когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это, опять же, был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс", — отметил он в эфире телеканала Украина 24.

По словам Ляшко, именно чувство тревоги помогло защитить общество от масштабной эпидемии, поскольку вынудило граждан больше времени проводить дома в изоляции. Он сознался, что такая методика была позаимствована у других стран.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии, то думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали — люди не видят, это невидимая инфекция, поэтому нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством", — добавил Ляшко.

Карантин в Украине

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.