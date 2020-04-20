В Минздраве анонсировали продление карантина и назвали дату

Ляшко подтвердил информацию о продлении карантина / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил информацию о продлении карантина, которую озвучил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как заявил Ляшко в интервью изданию РБК-Украина, карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

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"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Как сообщила известный доктор Ольга Богомолец, китайский коронавирус, который быстро распространяется по миру и уносит человеческие жизни, может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

Ранее Главред писал, что за последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине Ковид-19 убил 151 человека за все время. Вырвались из пасти опасной болезни 359 пациентов.

Общее число случаев заражения в Украине на 20 апреля - 5710.