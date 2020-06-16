УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать

16 июня 2020, 15:35

На Ивано-Франковщине, в частности, решили временно прекратить работу спортзалов.

Карантин на Прикарпатье решили усилить – Карантин в Украине
На Прикарпатье решили усилить карантин / УНИАН

В Ивано-Франковской области решили усилить карантин, введенный в Украине для борьбы с китайским коронавирусом Covid-19.

Карантин на Прикарпатье усилен после внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на странице Ивано-Франковского горсовета в Facebook.

По его данным, в частности, в регионе решили приостановить работу фитнес-центров и спортзалов.

Усиление карантина в Украине – что перестанет работать на Ивано-Франковщине:

  • Учреждения физической культуры и спорта;
  • Учреждения культуры.

Также принято решение изменить правила проведения религиозных мероприятий. Теперь такие мероприятия можно проводить, если в них принимает участие количество людей, которое рассчитывается по формуле – 1 человек на 10 квадратных метров.

Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявлениеНапомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на утро 16 июня коронавирус диагностировали у 1 тысячи 809 человек, 1 тысяча 37 инфицированных – выздоровели.

Карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным, то есть власть на местах имеет право решать судьбу ограничительных мер.

карантин в Украине Новости Прикарпатья коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Зеленский рассказал, кому из украинцев грозит обязательная вакцинация от COVID-19
15:52
Названо время действия вакцины от коронавируса Видео
15:45
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
15:35
На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать Видео
15:11
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
15:02
"Без лифчика лучше": невеста футболиста Зинченко порадовала фанатов пикантным фото
14:56
Политолог заявил о связи главы Минэнерго Буславец с олигархом
14:41
Поддержка по-венгерски: блокада Украины в НАТО продолжается Видео
14:40
В Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление
14:14
В Сеть выложили видео меткого удара по позиции террористов на Донбассе Видео
13:58
В Украине с 1 июля повысят пенсии: кто и сколько получит
13:49
Грудное вскармливание: мамы, которых заставляют кормить, впадают в депрессию
13:31
Гиркин объявлен в розыск – украинский суд разрешил его задержание Видео
12:59
Двойное гражданство в Крыму: в МИД Украины объяснили, потеряют ли крымчане украинские паспорта
12:31
Главный вывод из дела Стерненко мнение
12:26
В Украине запретили начислять штрафы и пеню на кредиты в период карантина Видео
12:20
ВНО в Украине: в Минздраве назвали возможную дату и огласили новые правила Видео
12:08
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
11:47
Раскрыт секрет внешности телеведущей Елены-Кристины Лебедь
11:46
В Сети появилось видео последней ссоры питерского историка-расчленителя и его жертвы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять