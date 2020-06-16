На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать

На Прикарпатье решили усилить карантин / УНИАН

В Ивано-Франковской области решили усилить карантин, введенный в Украине для борьбы с китайским коронавирусом Covid-19.

Карантин на Прикарпатье усилен после внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на странице Ивано-Франковского горсовета в Facebook.

По его данным, в частности, в регионе решили приостановить работу фитнес-центров и спортзалов.

Усиление карантина в Украине – что перестанет работать на Ивано-Франковщине:

Учреждения физической культуры и спорта;

Учреждения культуры.

Также принято решение изменить правила проведения религиозных мероприятий. Теперь такие мероприятия можно проводить, если в них принимает участие количество людей, которое рассчитывается по формуле – 1 человек на 10 квадратных метров.

Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявлениеНапомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на утро 16 июня коронавирус диагностировали у 1 тысячи 809 человек, 1 тысяча 37 инфицированных – выздоровели.

Карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным, то есть власть на местах имеет право решать судьбу ограничительных мер.