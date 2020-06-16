На Прикарпатье усилен карантин: что перестанет работать

На Ивано-Франковщине, в частности, решили временно прекратить работу спортзалов.
В Ивано-Франковской области решили усилить карантин, введенный в Украине для борьбы с китайским коронавирусом Covid-19.
Карантин на Прикарпатье усилен после внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, говорится на странице Ивано-Франковского горсовета в Facebook.
По его данным, в частности, в регионе решили приостановить работу фитнес-центров и спортзалов.
Усиление карантина в Украине – что перестанет работать на Ивано-Франковщине:
- Учреждения физической культуры и спорта;
- Учреждения культуры.
Также принято решение изменить правила проведения религиозных мероприятий. Теперь такие мероприятия можно проводить, если в них принимает участие количество людей, которое рассчитывается по формуле – 1 человек на 10 квадратных метров.
Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявлениеНапомним, в Ивано-Франковской области по состоянию на утро 16 июня коронавирус диагностировали у 1 тысячи 809 человек, 1 тысяча 37 инфицированных – выздоровели.
Карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным, то есть власть на местах имеет право решать судьбу ограничительных мер.