Минздрав назвал 8 областей, которым не светит смягчение карантина

Карантин в Украине – названы 8 областей-аутсайдеров / УНИАН

Карантин в Украине не готовы ослабить восемь областей. Таковы данные эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая.

В этих 8 регионах наблюдаются неудовлетворительные показатели загруженности коек в учреждениях здравоохранения с больными COVID-19. Также там не хватает тестов на коронавирус.

Соответственно, второго этапа ослабления карантина пока что не будет в таких областях:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Луганская,

Львовская,

Ровненская,

Черновицкая.

Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.

Главред также писал о том, что ждет украинцев после полной отмены карантина.