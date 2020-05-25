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Минздрав назвал 8 областей, которым не светит смягчение карантина

25 мая 2020, 15:59

В этих 8 регионах наблюдаются неудовлетворительные показатели по борьбе с COVID-19.

Карантин в Украине – названы 8 областей-аутсайдеров
Карантин в Украине – названы 8 областей-аутсайдеров / УНИАН

Карантин в Украине не готовы ослабить восемь областей. Таковы данные эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая.

В этих 8 регионах наблюдаются неудовлетворительные показатели загруженности коек в учреждениях здравоохранения с больными COVID-19. Также там не хватает тестов на коронавирус.

Соответственно, второго этапа ослабления карантина пока что не будет в таких областях:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Ровненская,
  • Черновицкая.

Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения. 

Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей

Главред также писал о том, что ждет украинцев после полной отмены карантина.

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