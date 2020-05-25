Минздрав назвал 8 областей, которым не светит смягчение карантина

В этих 8 регионах наблюдаются неудовлетворительные показатели по борьбе с COVID-19.
Карантин в Украине не готовы ослабить восемь областей. Таковы данные эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая.
В этих 8 регионах наблюдаются неудовлетворительные показатели загруженности коек в учреждениях здравоохранения с больными COVID-19. Также там не хватает тестов на коронавирус.
Соответственно, второго этапа ослабления карантина пока что не будет в таких областях:
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Луганская,
- Львовская,
- Ровненская,
- Черновицкая.
Ранее глава Минздрава рассказал о методике, по которой высчитывают, готова ли область выходить из карантина. По его словам, карантин 2020 завершается в тех регионах, где количество больных COVID-19 не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.
Напомним, с 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. На территориях с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий. Мы уже писали, что меняется для жителей.
Главред также писал о том, что ждет украинцев после полной отмены карантина.