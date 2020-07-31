Названы новые правила карантина в Украине, которые стартуют завтра

Карантин в Украине - названы правила карантина с 1 августа 2020 / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. И заодно изменили карантинные правила для украинцев.

Новые карантинные правила начинают действовать с 1 августа 2020. Теперь Украина делится на зоны, каждая из которых живет своей жизнью. Всего будет 4 вида зон: красные, желтые, оранжевые и зеленые, сообщили в Кабмине.

Правила действуют по методу "матрешки": карантинные правила зоны с большим количеством коронавирусных пациентов включают в себя ограничения тех зон, где уровень заболеваемости Covid-19 ниже. То есть с каждым уровнем (от желтого к оранжевому, от оранжевого к красному) карантин ужесточается.

Зеленая зона – правила карантина в Украине

В общественных местах людям нужно носить маски или респираторы. Транспорт перевозит пассажиров лишь на сидячих местах.

Проводить массовые мероприятия можно лишь при условии, если на один кв. м приходится не более одного человека. Кинотеатры работают с заполненностью на 50%.

Карантин в желтой зоне

Правила карантина в желтой зоне включают в себя ограничения зеленой.

Дополнительно запрещается посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

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Оранжевая зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям желтой зоны запрещается:

работа хостелов, туристических баз и т.д. (кроме гостиниц);

работа фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры;

работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

прием новых смен в детские лагеря;

для массовых мероприятий вводятся ограничения: один человек на 20 кв. м и всего не более 100 человек.

Красная зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям оранжевой зоны нельзя:

прекращается работа общественного транспорта;

останавливается посещение учебных заведений;

прекращают работу ТРЦ, кафе и рестораны.

Карантин в Украине – определение зоны

Из одной зоны в другую регион переходит только после того, как там 5 дней подряд наблюдаются изменения одного из определенных показателей:

коэффициент выявления COVID-19 – ниже 11%;

загруженность коек под случаи COVID-19 падает ниже 50%;

рост случаев инфицирования COVID-19 – менее 10%;

изменяется среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА.

Напомним, по состоянию 31 июля, в Украине зафиксированы 69884 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +1090.