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Смягчения карантина не будет: названы регионы, которые тонут в "пасти" коронавируса

Киеву тоже пока не светит переход на второй этап смягчения карантина

21 июня 2020, 15:26

карантин,Украина
Названы регионы, которым смягчение карантина не светит / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 21 июня, побил новый антирекорд – число жертв опасной болезни превысило тысячу. Десять регионов Украины все еще не готовы для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По информации, согласно требованиям правительства, инцидентность, то есть количество заболевших за 7 дней на 100 тысяч населения региона, не должна превышать 12.

По данным Минздрава, этому критерию не соответствуют:

  • Ровенская область (46,07);
  • Черновицкая область (45,27);
  • Закарпатская область (41,24);
  • Львовская область (39,15);
  • Волынская область (37,24);
  • Тернопольская область (25,14);
  • Ивано-Франковская область (20,99);
  • Житомирская область (17,56);
  • Винницкая область (16,45);
  • Киев (14,19).

Кроме того, Закарпатская и Черновицкая области не попадают под ослабление еще по одному параметру - заполненности больничных коек, предназначенный для больных с Covid-19. При том, что этот показатель не должен превышать 50% в этих регионах он составляет 55,72% и 50,12% соответственно.

Отметим, за последние 24 часа в Украине зафиксировали +735 новых случаев заражения китайским коронавирусом. Всего в Украине с начала пандемии зарегистрировали 36 560 случаев заражения.

В общем в Украине скончались 1002 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +8.

Из лап коварной болезни вырвались 16 406 человек.

Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявлениеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина брала пример с двух европейских стран, когда вводила адаптивный карантин.

"Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина", - сказал Степанов.

По его словам, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19. В частности, они проводят телемосты, во время которых обмениваются полезной информацией.

Добавим, что карантин в Украине уже несколько раз продлевали - в последний раз до 31 июля. Масочный режим в общественных местах, заведениях, транспорте - обязателен.

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