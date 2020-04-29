В Кабмине рассказали о сроках возобновления работы школ и детсадов

В Украине учебу возобновят в первую очередь для старшеклассников / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал перспективы возобновления образовательного процесса в Украине.

По его словам, это будет возможно только после того, как в стране на протяжении 10 дней будет фиксироваться уменьшение числа заболевших коронавирусом.

Как подчеркнул Шмыгаль во время заседания Кабинета министров, учебу возобновят в первую очередь для старшеклассников, которые должны сдавать ВНО.

Премьер-министр пояснил, что не стоит ожидать открытия учебных заведений в день завершения карантина, 11 мая. Он уточнил, что все школы и детсады могут быть открыты лишь при условии, что количество новых случаев заражения коронавирусом будут регистрировать менее пяти на каждую область на протяжении 10 дней.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что после 11 мая в Украине будут использовать инструмент адаптивного регионального карантина, который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек заболевания COVID-19.