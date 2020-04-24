Карантин не может длиться вечно: когда и как Украина будет возвращаться к жизни

В среду, 22 апреля, Кабмин снова продлил карантин. На этот раз – до 11 мая. Причиной этого, как объяснили в Минздраве, стали массовые походы верующих в церкви на Пасху и в Вербное воскресенье. Именно с этим связывают и резкое увеличение количества случаев заболеваемости коронавирусом.

В интервью Главреду доктор, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова рассказала о том стоит ли доверять высоким цифрам по заболеваемости, ожидать ли второй волны коронавируса и когда в Украине выработается коллективный иммунитет, как скоро появится вакцина, почему в Украине проводят мало тестов и насколько эффективны аптечные экспресс-тесты, куда обращаться и на что обратить внимание, если у вас появились симптомы.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине может выработаться не ранее, чем через полтора года / УНИАН

- Кабмин продлил карантин до 11 мая, так как на начало мая, по данным Минздрава, сместился пик заболеваемости. До этого, накануне Пасхи, также назывались разные даты возможных пиков. В чем причина смещения и будет ли толк от такого продления, если карантин и сейчас многие игнорируют?

- Сейчас нет достаточного количества данных, чтобы точно сказать, приблизились ли мы к пику. Карантинные меры обычно снимаются тогда, когда пик уже на исходе. Почему это важно? Карантин не предохраняет от инфицирования, но точно растягивает его во времени, предотвращая скопление пациентов в отделениях реанимации и в целом в больницах. Переполнение больниц — основное, чего мы боимся - пациентам не смогут оказывать помощь. Тяжелые пациенты с COVID-19 требуют внимания и ухода. Важно дать возможность клиникам подготовиться оказывать эффективную помощь тем, кому она нужна.

- Если говорить о возможном продлении карантина до середины мая, то от каких факторов тут стоит отталкиваться и насколько показательны в этом случае озвучиваемые Минздравом цифры о заразившихся, выздоровевших и летальных случаях?

- Решение о карантине или его продлении – это всегда баланс интересов, медицинских и экономических. В медицинских интересах - растянуть инфицирование максимально во времени, поскольку мы не можем его предотвратить (вакцины нет). Мы растягиваем его во времени для того, чтобы не перегружать больницы одномоментно большим количеством пациентов и дать возможность качественно и эффективно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Мы не вполне можем ориентироваться на цифры лабораторно-подтвержденных случаев, потому что Украина относительно мало проводит ПЦР-тестирования, а быстрые тесты неточны, ни о чем не говорят, а иногда – вводят в заблуждение и являются причиной опасных поведенческих практик. Например, известны случаи, когда персонал ориентируется на результаты быстрых тестов, снимает защиту (защита в дефиците), считая пациента для себя безопасным. Впоследствии у пациента ПЦР-диагностика подтверждает COVID-19. На мой взгляд, быстрые тесты вообще проводиться не должны, они не рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), а что касается ПЦР, то у нас пока недостаточно мощностей, чтобы быстро и много их проводить. Поэтому мы не видим точных цифр по распространению - скорее, тренды. Мы можем ориентироваться на комбинацию данных: лабораторно-подтвержденные случаи и данные по загруженности больниц пациентами с подозрением на пневмонию, а также на количество пациентов в больницах, которые получают кислородную поддержку, включая пациентов на ИВЛ.

У меня нет ощущения, что на сегодня мы достигли пика. В то же время, в Украине принимается во внимание и экономическая составляющая. Коронавирус никуда не денется, так как вакцины от него пока нет, лечения — тоже. Карантин не сможет длиться вечно — в какой-то момент из него надо выходить для того, чтобы перезапустить экономику.

Эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Екатерина Булавинова / фото из личного архива

- Если говорить об официальной статистике заболеваемости и летальности, насколько адекватны, по-вашему, эти цифры? Так как до сих пор поступают сигналы, что тестируют в больницах неохотно.

- В больницах забор тестов происходит по-разному - у некоторых позиция проактивная, у некоторых - реактивная. Считаю, что пациенты с пневмонией должны тестироваться на COVID вне зависимости от того, в какую больницу они попали. Также очень важно понимать, от чего именно умирают люди, важна экспертиза патологоанатомов/патоморфологической службы, посмертный забор проб, в том числе и на ПЦР по COVID-19. Совершенно очевидно, что по множеству причин мы не можем видеть лабораторного подтверждения у госпитализированных пациентов в реальном времени, также как и не увидим лабораторного подтверждения всех госпитализированных случаев, и часть людей, тяжело переносящих COVID-19 в больных и умерших от COVID-19, войдет в статистику не под этим диагнозом. Однако мы должны стремиться к тестированию в больницах, его качеству, скорости/своевременности получения ответов. Полагаю, что в нынешних условиях, проблемы со всем вышеперечисленным есть в разным странах, в разным системах здравоохранения. Для обычного человека цифры лабораторного подтверждения не так важны. В условиях, когда есть передача коронавируса в Украине, каждый человек, у кого есть малейшие симптомы, может быть потенциально заразным, а соответственно, опасным для группы риска. Большинство людей перенесет коронавирус как обычную простуду, но для людей из группы риска он может быть смертельно опасным. Любой человек с насморком и, уж тем более с повышенной температурой, нами должен восприниматься как потенциально заразный по COVID-19. Представьте, что вы — главный врач больницы, у вас полное отделение пациентов с пневмонией. У вас еще нет результатов, но больные-то у вас уже лежат, персонал ими уже занимается. Потенциально вы каждого такого пациента рассматриваете как случай COVID-19. Важен угол зрения: с какой позиции мы оцениваем данные.

- Насколько действенна практика перекрытия городов на праздники? Может ли это существенно снизить количество заболевших?

- По моему мнению, существенно снизить количество заболевших помогает социальная дистанция, если люди соблюдают дистанцию минимум, два метра. Если люди начнут ходить друг к другу в гости, то, конечно, есть высокий риск того, что они друг друга заразят. Если пойдут в церковь и будут стоять рядом друг с другом, то риск очень велик. А если человек едет из одной области Украины в другую, предположим, на дачу со своей семьей, с которой он и так живет вместе, то чем его пребывание на даче отличается от нахождения в квартире? Истина — в деталях. А именно – в соблюдении социальной дистанции.

- Кстати, еще одна опасная точка — церкви. Верующие, да и сами церковнослужители, как мы могли видеть, массово игнорируют запреты на посещение храмов и продолжают придерживаться привычных им ритуалов. Насколько правдивы ли утверждения властей о возможном пике заболеваний именно после Пасхи?

- В целом, руководители церквей и священники с пониманием относятся к сложившейся ситуации и организовали все процессы во время Пасхи так, чтобы соблюсти традиции безопасным для верующих образом. Например, в селе Черганивка Косовского района Ивано-Франковской области, священник отправил каждый дом сообщение с указанием четкого времени, когда каждая семья может прислать по одному представителю святить паски. Было рассчитано так, чтобы больше 10 человек не собирались возле церкви одномоментно. Внутрь церкви никто не заходил, а во дворе деревянными колышками была размечена дистанция в около 3 метра, на которой друг от друга становились люди - чтобы не контактировать близко. Если люди находились в тесном контакте в церкви в праздники, то количество госпитализированных в течение одной-двух недель может увеличиться. При скоплении людей человек даже с минимальными симптомами (хотя известны случаи, когда и с высокой температурой ходили в церкви), может заразить окружающих. Для кого-то это может закончиться симптомами, похожими на обычную простуду, а кто-то заболеет пневмонией.

Екатерина Булавинова считает, что нет смысла в измерении температуры на блокпостах и в супермаркетах / УНИАН

- В Киеве расставляли блокпосты для температурного скрининга тех, кто въезжает в город, есть ли в этом смысл?

- Я не вижу в этом смысла. Представьте ситуацию: на блокпосте остановили машину, в которой находятся четыре человека, среди которых один с температурой 37,2. Что дальше? Вы не направите его в больницу с такой температурой, но посоветуете изолироваться дома. Я считаю, этот месседж должны доносить не на блокпостах. Это должно звучать отовсюду, во всех медиа и в социальных сетях. Особенно я против того, чтобы на блокпосте находились медики. Это некорректное, нецелевое использование их труда в то время, когда они нужны своим пациентам в больницах и поликлиниках. Медсестра не должна стоять на блокпосте и измерять температуру.

- Стоит ли доверять отсутствию температуры в принципе, учитывая, что человек, возможно, переносит коронавирус бессимптомно?

- Минимальные симптомы есть практически всегда: например, першение в горле, насморк, небольшая температура. Однако даже при минимальных симптомах человек будет заразен и опасен для группы риска. Если мы хотим, чтобы люди даже с небольшой температурой и минимальными симптомами оставались дома и не заражали других, то вряд ли блокпосты — лучший канал коммуникации для этого.

- ВОЗ не считает измерение температуры показательным для выявления коронавируса, и, например, в некоторых столичных супермаркетах во избежание очередей уже разрешают проходить без контроля температуры. Не стоит ли в таком случае считать подобные действия показухой для отвода глаз?

- Не вижу никакого смысла в измерении температуры в супермаркетах. В процессе самого измерения температуры на входе в торговый зал люди могут действительно подходить друг к другу ближе, чем на 2 метра (а мы этого не хотим), это лишние риски для охранников, которые таким образом переконтактируют абсолютно со всеми посетителями. И что это дает? Вы не пустите человека в магазин, если у него 37,2? А если это, например, человек, которому некому сходить за продуктами?! Любое действие должно производиться с реальной осмысленной целью. В данном случае знание того, что у человека температура, ничего не дает. Мне кажется, такие практики порождаются тотальным недоверием всех ко всем. Зачем мы дополнительно меряем температуру — для контроля? Мы не доверяем друг другу или не хотим допустить в магазин того человека, которому некому сходить за продуктами?! Понятный для меня месседж: не ходите никуда с температурой сами, попросите кого-то принести из магазина необходимое, а если нет другого варианта, наденьте маску, чтобы не распространять инфекцию Измерение температуры в супермаркетах — скорее всего, служит успокоению других людей посредством видимости того, что кто-то что-то делает. Для успокоения тревожности плохо использовать некорректные практики, которые могут укорениться. Гораздо полезнее было бы, чтобы охранники не измеряли температуру, а напоминали людям, что необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров по всей территории магазина, в том числе на кассе, и не забывать обрабатывать руки антисептиком, который есть на входе в торговый зал во многих магазинах.

- Есть ли способ ускорить процесс выхода из карантина? Если да, то что надо для этого сделать?

- Мне быстрый способ неизвестен. Из карантина можно начать выходить, когда пройдет пик. Однозначно придется найти баланс между медициной и экономикой. Этот баланс должен обсуждаться: экономисты должны быть честны в отношении медицинских рисков, а медики — в отношении экономических. Например, если людей 60+ оставлять в карантине как группу риска, то нужно будет учесть все их нужды, чтобы они чувствовали себя защищенными. Ведь это только кажется, что все, как на картинке в телевизоре: у каждого большая семья, которая принесет продукты, лекарства или поддержат материально. Правда такова, что в этой возрастной группе много одиноких людей, нуждающихся в помощи. До пандемии они подрабатывали и, находясь в карантине, могут остаться без средств. В этой возрастной группе много медиков. И работая с пациентами, они рискуют жизнью.

- США прекратила финансирование Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ). Как это теперь отразится на борьбе с коронавирусом в мире и в Украине, в частности, поскольку протоколы лечения составляются на основе ее рекомендаций?

- Представительство ВОЗ работает в Украине. И раз уж вы вспомнили о протоколах лечения, тут необходимо уточнить очень важный момент. На сегодня протокол лечения COVID-19, принятый в Украине, не соответствует рекомендациям ВОЗ и содержит в себе достаточно токсичные препараты, не имеющие на данный момент доказанной эффективности против COVID-19. Очень важно, чтобы при лечении пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную COVID-19, применялись только по-настоящему эффективное лечение, соответсвующее рекомендациям ВОЗ и практикам доказательной медицины. Экспериментальное лечение должно проводиться только в рамках клинических испытаний. В том числе, я имею в виду противомалярийные, антиретровирусные и другие препараты. Очень важно, чтобы пациенты получали эффективную и своевременную кислородную поддержку и рациональную антибиотикотерапию в тех случаях, когда она показана в связи с присоединением бактериальной инфекции.

- Почему же тогда закупки таких токсичных препаратов, как, например, Плаквенил, взялись обеспечивать на государственном уровне, если они настолько не изучены?

- Могу только повторить, что Плаквенила нет в рекомендациях ВОЗ для лечения пациентов с COVID-19 и эффективность его в отношении этого вируса на данный момент не доказана.

- Многие эксперты уже прогнозируют возможную вторую волну заболевания украинцев коронавирусом. Как скоро, по-вашему, это может произойти и есть ли факторы, которые указывают на ее возможное тяжелое течение?

- Я не совсем понимаю, что имеют в виду под "второй волной". Коллективного иммунитета от коронавируса нет, вакцины нет. Люди заражаются, но за счет карантина это растягивается во времени. Возможно летом циркуляция вируса несколько уменьшится, а осенью опять активизируется. Если под второй волной подразумевается, что осенью количество заболевших увеличится, поскольку вакцина еще не появится – это вполне возможно. Пока все не переболеют либо не начнет проводится вакцинация, вирус продолжит циркулировать и заражать тех, кто раньше не болел.

- Как скоро, кстати, у нас может выработаться коллективный иммунитет?

- Я разговаривала с эпидемиологами из других стран, которые считают, что должно пройти минимум полтора года в условиях отсутствия вакцины.

Экспресс-тесты неточны и не рекомендованы ВОЗ, потому лучше их не делать, считает доктор Екатерина Булавинова / Страна

- Мнения медиков относительно соблюдения самоизоляции и строгого карантина разделились: одни говорят, что это необходимо, а другие утверждают, что ограничение пребывания на улице в теплое время года только ухудшает ситуацию. Как обстоят дела на самом деле и стоит ли придерживаться карантина в теплое время года и летние месяцы? Ведь часть ограничений, по данным Минздрава, могут продлить до сентября.

- Здесь, на мой взгляд, происходит некоторая путаница в понятиях. На вопрос о том, может ли человек ходить на прогулки в парке один или с кем то, с кем и так живет в одной квартире, и не контактирует с другими людьми, то мой ответ: может и это необходимо. Я не поддерживаю запретительные меры относительно велосипедистов или прогулок в парке и не вижу ничего хорошего в том, что дети не могут проводить время на воздухе с родителями - отдельно от других детей и взрослых. Я очень поддерживаю социальную дистанцию. Было бы здорово, если бы люди проводили больше времени на свежем воздухе, в парках, не смешиваясь с другими на пикниках, спортивных, детских площадках.

- Учитывая тот факт, что сразу несколько стран, где бушует коронавирус, заявляют о тестировании вакцин, в целом как скоро вакцина может появиться и как лечить коронавирус в ее отсутствие?

- Вакцина лечить коронавирус не будет, она будет предотвращать смерть и госпитализацию, снижать распространение - защищать людей из группы риска. Также, как и вакцина от гриппа защищает людей от смертей от гриппа. Вакцинированный человек, если и заболеет, то перенесет грипп в легкой форме и не умрет. На данный момент мы не знаем, когда и какой именно получится вакцина – сейчас говорят о 48 кандидатов на вакцину, на разных стадиях клинических испытаний. Чтобы вакцина работала, у нее должен быть высокий профиль безопасности. То есть она должна вызывать минимум побочных эффектов. Я уверена, что вакцина выйдет на рынок только в том случае, если будет понятно, что она эффективна и безопасна. На это может уйти года полтора.

Теперь о лечении. Коронавирус может вызвать пневмонию. Чаще "большую" двустороннюю пневмонию, достаточно "быструю и агрессивную". Специфического лечения, которое бы подавляло размножение вируса, на данный момент нет. Единственное, что мы можем делать — помогать снабжать организм кислородом. Очень важно своевременно выявить падение насыщения крови кислородом и подавать его пациенту самыми разными способами. Так мы сможем обеспечивать все системы и органы в период борьбы с вирусом. В стационаре может присоединиться бактериальная инфекция и пациенту могут понадобиться антибиотики. На данный момент применяются некорректные практики в больницах, например, применение стероидных гормонов в инъекциях, ингаляциях, таблетках. Это не рекомендовано ВОЗ и увеличивает риски для пациента по длительности и тяжести протекания заболевания.

- Вы ранее упомянули, что для полноценного лечения и недопущения перетекания болезни в острую форму, в первую очередь необходимо проверить уровень насыщения крови кислородом. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это сделать и куда для этого нужно обращаться, если человек подозревает у себя симптомы?

- Мы привыкли, что при попадании в больницу все как-то медленно происходит — стоит только вспомнить большой регистрационный журнал и как долго в него что-то записывают. Если у пациента одышка, затруднение дыхания, то первое, что ему необходимо – замерить уровень кислорода пульсоксиметром (в кармане практически у каждого доктора). Пульсоксиметр фиксируется на пальце и показывает пульс и насыщение крови кислородом. Если на экране 94, то человек должен немедленно получать кислородную поддержку. Речь идет именно о кислороде, пока не об ИВЛ. В зависимости от результата пульсоксиметрии кислородная поддержка начнется с маски или назальных канюль — такие трубочки в носу, которые многие видели в фильмах. Если человек находится дома, и нет пульсоксиметра, измерить уровень насыщения крови кислородом можно так, как в одном из своих видео рекомендовал доктор Комаровский – через приложение смартфона, которое измеряет уровень кислорода при прикосновении к камере. Измерять кислород не нужно всем и каждому. Например, ситуация: у пациента температура 37,8, кашель и ему кажется, что он задыхается – необходимо измерить уровень кислорода. Если у человека его уровень ниже 94 - нужна кислородная поддержка. Чем быстрее дать человеку кислород, тем больше шансов у него пережить инфекцию. Пациенты с COVID-19, получают кислород довольно долго — иногда более двух недель. Очень важны кислородные разводки в больницах, кислородные концентраторы и ИВЛ.

- Насколько, кстати, мы обеспечены медицинскими аппаратами для насыщения кислородом?

- На данный момент происходит инвентаризация и есть большая помощь от бизнеса и местных бюджетов: покупают ИВЛ, кислородные станции, устанавливают кислородные разводки.

- Но подобных аппаратов для насыщения крови кислородом, так называемых ЭКМО, в Украине крайне мало, так как они дорогостоящие, и далеко не все ИВЛ для этого предназначены, не говоря уже о необходимости специально обученных медиков. Насколько этот фактор отразится на повышении количества возможных летальных случаев?

- В Украине много ЭКМО, но не все из них работают. Для эффективной кислородной поддержки достаточно аппаратов ИВЛ с режимом неинвазивной вентиляции легких, разводки кислорода, которая обеспечивает эффективную подачу потока кислорода, для поддержки через назальные канюли или маску.

- Почему Украина не пробует спасать людей переливанием крови тех, кто излечился, как это уже делают в Штатах?

- В ситуации, когда нет специфического лечения, врачи в мире экспериментируют с введением тяжелым пациентам плазму крови, содержащую антитела к COVID-19. Для этого важно иметь тесты, доказывающие наличие в плазме антител, и замер титров антител. При использовании препаратов крови есть нюансы, связанные с безопасностью препаратов крови с точки зрения ВИЧ, СПИД, гепатита и т.д. В Украине пока нет лабораторных тестов на антитела.

- Если говорить о выпуске отечественных тестов для выявления антител, насколько они эффективны и насколько целесообразно проводить тестирование в домашних условиях, так как эти тесты уже сейчас свободно продаются в аптеках?

- Тесты в аптеках — это быстрые тесты на основе выявления иммуноглобулина М и- или G. Они не рекомендованы ВОЗ, не точны, имеют большую погрешность. Мы не можем на них ориентироваться. Я же имею в виду тесты на антитела, которые делаются в лаборатории. Мы ожидаем, что их привезут в Украину и они будут именно теми, что определяют, переболел человек или нет. Особое значение эти тесты могут иметь для медработников, которые будут ходить на работу, зная, что он уже переболели и имеют антитела. Быстрые тесты, как я уже говорила, часто вносят путаницу. Например: человек приходит к врачу с кашлем и температурой, ему делают быстрый тест, который не показывает наличия вируса. Человек идет домой, считая, что у него нет вируса, не соблюдает мер предосторожности и может заразить других людей. Потому на данный момент значение имеют только ПЦР-тесты, но дело не только в их наличии, а и в наличии аппаратуры, которая может работать с ними, и количестве людей, которые умеют делать ПЦР-тесты. От этого зависит мощность лабораторий. Важно помнить еще и то, что тесты не имеют никакого отношения к лечению. Тесты не важны для пациентов — они важны для управленческих решений, понимания эпидемиологических тенденций, выявления контактных лиц. Человеку с температурой и кашлем, вообще не стоит думать о тестах — ни о быстрых, ни о ПЦР — ему важно сосредоточиться на том, есть ли у него опасные симптомы. И о том, как не заражать окружающих. И тут опять же не важно, коронавирус у него, грипп (от которого, кстати, люди в Украине тоже умирают) или начинается корь. Не надо бегать по больницам в поисках тестов и заражаться там COVID-19. Допустим, ему сделают тест – что дальше? Специфической терапии нет, в чем тогда смысл этих рискованных действий?!

- Как тогда поступать человеку, чтобы исключить сомнительные факторы? Звонить своему семейному врачу?

- Первое дело — найти врача, которому доверяешь и объяснения которого кажутся четкими и побуждают к понятным действиям. И может быть, даже не одного. Я намеренно не говорю о "семейном враче", так как бывает и так, что есть "свой педиатр", с которым советуются и по взрослым делам, или любой другой врач, которому человек доверяет. Многие по разным причинам не подписали декларации с семейным врачом и в целом не выбрали себе врача. Карантин — лучшее время, чтобы найти себе врача. Обязательно нужно разобраться с опасными симптомами: повышенная температура, которая плохо сбивается, или, если температура снизилась, а самочувствие остается плохим, одышка, кашель, бледность, вялость. Важно вовремя заметить опасные симптомы и своевременно обратиться к врачу, который подскажет, как правильно действовать. Важно знать, куда именно ехать: больничные стены не лечат, лечит кислород. То есть ехать нужно в ту больницу, где есть достаточное количество кислородных точек и где могут проводить кислородотерапию. Есть случаи, когда людей доставляют в клиники, где заведомо нет доступа к кислородной поддержке. Это неправильно: пациента должны доставить туда, где он получит настоящую помощь. А настоящая помощь при пневмонии, вызванной COVID-19 — это кислород.

Анастасия Заремба