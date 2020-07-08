УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине сменили часы работы ночных клубов и кинотеатров из-за карантина

Правила работы театров, кинотеатров и ночных клубов в Украине снова изменили.

8 июля 2020, 16:00
Карантин в Украине - ночные клубы и кинотеатры работают по-новому
Карантин в Украине - ночные клубы и кинотеатры работают по-новому / 1zoom.ru

Ночные клубы в Украине будут работать меньше, до 23:00 – а вот театрам и кинотеатрам время работы продлили.

Соответствующее решение принял сегодня Кабинет министров Украины. При этом в министерстве культуры и информационной политики напомнили про правило рассадки зрителей в шахматном порядке – для учреждений культуры, в том числе театров.

Если учреждения соблюдают подобные ограничения, то они смогут работать до 23:00.

Напомним, по состоянию на 8 июля 2020, в Украине зафиксированы 50 414 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 807 человек. В том числе:

  • умерли от COVID-19 – 1306 человек (+ 23 за сутки);
  • вылечились с начала эпидемии коронавируса – 23 119 человек (+926 за сутки).

Ранее вирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине. Эксперт отметила, что украинцы начали пренебрегать элементарными правилами эпидемиологической защиты.

Сейчас вы просматриваете новость «В Украине сменили часы работы ночных клубов и кинотеатров из-за карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:40
Петровы в гриппе скандального Серебренникова выходят в 2021 году
16:36
Питание после родов: что кушать в первое время
16:14
"Идем на оправдательный приговор": адвокат Ефремова сделал заявление
16:10
Объединенная еврейская община Украины призвала СМИ не манипулировать на теме приезда хасидов в Умань и эпидемии
16:07
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
16:00
В Украине сменили часы работы ночных клубов и кинотеатров из-за карантина Видео
15:55
В МИД России сделали заявление о разрыве Украиной договора по терроризму
15:31
Смертельные пожары на Луганщине: в полиции назвали основные версии
15:20
"Простила ли я?": Оксана Самойлова поставила точку в теме развода
15:13
Украина бросила Россию саму бороться с терроризмом Видео
15:12
Порошенко забросали фальшивыми долларами под зданием суда, видео Видео
14:51
Константин - готовится новый фильм о легендарном маге
14:45
"Скрыть проблему": СМИ узнали возможную причину смертельных пожаров на Луганщине Видео
14:36
Порошенко сделали новый подарок: закрыто одно из главных дел Видео
14:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июля: переворот в личной жизни и озарение Видео
14:11
Школьники Киева с сентября будут учиться дома: Кличко рассказал, сколько это продлится
13:52
"Попик": Ирина Шейк показала раздетое селфи перед зеркалом
13:51
Магнитная буря нагрянула без предупреждений: как себе помочь Видео
13:20
Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты Видео
13:06
В Минздраве рассказали, кто из украинцев может сделать бесплатный тест на COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять