В Украине сменили часы работы ночных клубов и кинотеатров из-за карантина

Карантин в Украине - ночные клубы и кинотеатры работают по-новому / 1zoom.ru

Ночные клубы в Украине будут работать меньше, до 23:00 – а вот театрам и кинотеатрам время работы продлили.

Соответствующее решение принял сегодня Кабинет министров Украины. При этом в министерстве культуры и информационной политики напомнили про правило рассадки зрителей в шахматном порядке – для учреждений культуры, в том числе театров.

Если учреждения соблюдают подобные ограничения, то они смогут работать до 23:00.

Напомним, по состоянию на 8 июля 2020, в Украине зафиксированы 50 414 случаев заражения китайским коронавирусом. За сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 807 человек. В том числе:

умерли от COVID-19 – 1306 человек (+ 23 за сутки);

вылечились с начала эпидемии коронавируса – 23 119 человек (+926 за сутки).

Ранее вирусолог пояснила, как избежать повторного карантина в Украине. Эксперт отметила, что украинцы начали пренебрегать элементарными правилами эпидемиологической защиты.