В Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограничения

В городах и регионах красной зоны могут отменить общественный транспорт, учебу и работу сферы общепита.
В пятницу, 7 августа, Минздрав обновил списки карантинных зон. Города Тернополь и Луцк были исключены из красной зоны. Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области теперь находятся в красной зоне.
Такие выводы можно сделать, проанализировав опубликованную Центром общественного здоровья карту по разделению Украины на эпидемиологические зоны.
Красная зона
- Город Харьков
- Костопльский район Ровенской области, Кицманский район Черновицкой области
Оранжевая зона
- Ивано-Франковск
- Львов
- Черновцы
- Ровенский район
- Луцкий и Любашевский район Волынской области
- Городенковский район Ивано-Франковской области
- Три района Львовской области: Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы
Желтая зона
- Прилуки
- Нежин
Города и районы красной зоны могут столкнуться с запретом на работу общественного транспорта, деятельности сферы общественного питания и работы образовательных учреждений.
В оранжевой зоне не должны работать развлекательные заведения и рестораны после 22:00, спортивные залы и детские лагеря.
Желтая зона предусматривает запрет на посещения больниц и различных социальных учреждений.
Напомним, с 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которой Украину разделили на эпидемиологические зоны в связи с распространением COVID-19. Список городов и областей обещают пересматривать каждую неделю.
Согласно данным на 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 прецедент заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились 1453 украинца, что стало новым антирекордом за все время эпидемии в стране.