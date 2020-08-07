В Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограничения

Минздрав 7 августа обновил списки карантинных зон / УНИАН

В пятницу, 7 августа, Минздрав обновил списки карантинных зон. Города Тернополь и Луцк были исключены из красной зоны. Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области теперь находятся в красной зоне.

Такие выводы можно сделать, проанализировав опубликованную Центром общественного здоровья карту по разделению Украины на эпидемиологические зоны.

Эпидемиологическая карта Украины на 7 августа / Минздрав

Красная зона

Город Харьков

Костопльский район Ровенской области, Кицманский район Черновицкой области

Оранжевая зона

Ивано-Франковск

Львов

Черновцы

Ровенский район

Луцкий и Любашевский район Волынской области

Городенковский район Ивано-Франковской области

Три района Львовской области: Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы

Желтая зона

Прилуки

Нежин

Города и районы красной зоны могут столкнуться с запретом на работу общественного транспорта, деятельности сферы общественного питания и работы образовательных учреждений.

В оранжевой зоне не должны работать развлекательные заведения и рестораны после 22:00, спортивные залы и детские лагеря.

Желтая зона предусматривает запрет на посещения больниц и различных социальных учреждений.

Напомним, с 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которой Украину разделили на эпидемиологические зоны в связи с распространением COVID-19. Список городов и областей обещают пересматривать каждую неделю.

Согласно данным на 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 прецедент заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились 1453 украинца, что стало новым антирекордом за все время эпидемии в стране.