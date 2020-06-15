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В Минздраве рассказали, нужна ли обсервация по возвращению в Украину из Польши

15 июня 2020, 11:18

Польшу отнесли к "зеленой зоне".

Польша, Украина, граница
После возвращения из Польши обсервация не нужна / facebook.com/SFSofUkraine/

Гражданам, которые въезжают в Украину из Польши, не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, поскольку эта страна входит в "зеленую зону".

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 15 июня.

Согласно решению правительства, к "зеленой зоне" отнесли страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения – меньше 40.

"Польша входит в число стран "зеленой зоны". То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее", - отметил Максим Степанов.

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Как сообщал Главред, с 15 июня Украина переходит к очередному этапу смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. С понедельника на границе между аннексированным Крымом и Херсонской областью заработают контрольные пункты въезда-выезда Каланчак, Чонгар и Чаплинка.

Тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию. Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

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