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В Кабмине пояснили, как из-за УПЦ МП могут продлить карантин

21 апреля 2020, 23:38

Пока по данному вопросу правительство решение еще не приняло.

Киево-Печерская лавра
Прихожане на Пасху нарушали карантин / УНИАН

В Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП во время празднования Пасхи прихожане массово нарушали правила и не соблюдали дистанцию, поэтому данное нарушение закона может послужить причиной продления карантина.

Как сообщает Громадське, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что нарушения в храмах могут спровоцировать соответствующее решение правительства, которое продлит карантин в Украине.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов", — сказал он.

Читайте также"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусомПо словам Немчинова, в пасхальную ночь церкви Украины посетило мало прихожан, однако гораздо больше, чем прогнозировалось. Он отметил, что цифры были "рискованными" и в Почаеве и Донецкой области люди массово нарушали карантин. Также не следовали установленным правилам в Киево-Печерской лавре, где продолжают выявлять новые случаи заражения уже после закрытия. Священники, подчеркнул министр, продолжали общаться с прихожанами уже после запрета и закрытия.

Немчинов акцентировал, что пока неизвестно, каким будет решение правительства по продлению карантина, однако действия УПЦ МП могут усугубить ситуацию.

Напомним, правоохранительное органы по видео определяют личности людей, которые находились на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области, чем нарушили закон, поскольку создали обстановку для вспышки коронавируса.

Как ранее сообщалось, граждане в Святогорской лавре игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

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