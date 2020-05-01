В ОП дали жесткое уточнение по работе рынков в Украине

Карантин в Украине - по каким правилам работают открытые рынки / Фото pixabay.com

С 1 мая в Украине открыли продовольственные рынки – но работать они будут по жестким правилам. Тем более что майские праздники 2020 – последний опасный рубеж, который из-за скопления людей может спровоцировать новую вспышку коронавируса.

"Сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции", – подчеркнули в Офисе президента.

А чтобы люди не расслаблялись и не устраивали массовых гуляний на выходные в мае 2020, патрули Нацполиции будут усиленно дежурить в парках.

Детальнее о том, по каким правилам теперь работают рынки в Украине – читайте в нашем материале Карантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020.