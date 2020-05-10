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Шмыгаль пояснил, как с 11 мая будет послаблен карантин в Украине

10 мая 2020, 22:54

Местные власти вправе оставлять ограничения по своему усмотрению.

Шмыгаль
Шмыгаль просит послаблять карантин без фанатизма / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал старт с 11 мая концепции адаптивного карантина, когда по решению правительства ослабляются ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

В Facebook глава правительства отметил, что местные власти должны самостоятельно решить, насколько можно в их регионе послаблять карантин.

"Простой пример: Правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила повременить с открытием ТРЦ, а городские власти Львова считает, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни. Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают правила карантина эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", — написал премьер в Facebook.

Читайте такжеСмягчение карантина: как будут работать кафе и рестораны КиеваПо словам премьера, несмотря на снятие ограничений, сейчас в стране наступает максимально ответственный момент, поэтому граждане должны вести себя ответственно.

"Ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантина не будет усилено, а следующий этап послаблений наступит быстрее", — добавил он.

Карантин в Украине

Ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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