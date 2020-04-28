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Новый скандал с обсервацией: прибывшим из Майами украинцам поставили ультиматум

28 апреля 2020, 08:58

Прибывших из США людей не выпускали из самолета.

Из США эвакуировали 259 украинцев / Скриншот

В понедельник вечером, 27 апреля, в Украину из Майами прибыл самолет с 259 украинцами.

Все пассажиры самолета должны пройти или обязательную обсервацию, или самоизоляцию дома в течение 14 суток.

Большинство из встречавших рейс в аэропорту — родители детей, которые поехали в США по программе Future Leaders Exchange Program.

Всего на самолете было 119 детей из этой программы, они поехали в США, чтобы жить там в других семьях и учиться в Америке в течение года, но из-за эпидемии вернулись раньше.

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Как сообщил журналист Андрей Павловский у себя в Телеграм-канале, людей не выпускали из самолета.

/ PavlovskyNEWS

"Прилетевших из Майами, которые отправляются на самоизоляцию не выпускают из самолёта без приложения Дій Вдома. По словам пассажирки, многие даже не могут скачать, так как нет интернета. Но на выходе продают украинские сим-карты", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на границе с Польшей возвращающиеся украинцы устроили скандал и отказались от принудительной обсервации.

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