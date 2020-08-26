Карантин в Украине официально продлен до 1 ноября

Карантин продлен на 2 месяца - Шмыгаль / УНИАН

По причине роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Украины, уже в среду, 26 августа, правительство во время своего заседания приняло решение о продлении карантина до 31 октября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

По его словам, противоэпидемиологические мероприятия будут действовать еще два месяца. Разделение по карантинным зонам продлится ориентировочно до 31 октября.

"Рост заболеваемости в последние недели вынуждает нас действовать более решительно. Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на 2 месяца. Зонирование по цветам будет действовать как минимум до 31 октября. Планируем, что до ноября он будет действовать в такой форме", - подчеркнул Шмыгаль.Читайте такжеУкраину снова хотят закрыть: кто не сможет пересечь границу

Добавим, срок действующих карантинных ограничений истекает 31 августа.

Напомним, информация о продлении противоэпидемиологических мер на территории страны появилась еще во вторник, 25 августа. Власти обсудили данную инициативу на коронавирусном заседании в Офисе президента. Предложение выдвинуло правительство во главе с Денисом Шмыгалем, Зеленский поддержал идею, однако подчеркнул, что карантин должен быть адаптивным.