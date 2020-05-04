Карантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев дома

Шмыгаль продлил карантин в Украине / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, при этом некоторые ослабления таки будут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, 4 мая.

Шмыгаль особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден 12 331 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников.

В общем, 1619 пациентов уже выздоровели.

Читайте также"Вечный карантин": в Минздраве огорошили неожиданным заявлениемНапомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о планах по смягчению карантина в Украине.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, с 5 мая в Украине будет разрешено проведение плановых операций.

"Во время нашего совещания, которое проходит по понедельникам, мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства, это было поддержано премьер-министром и правительством, был вынесен один вопрос, который я считаю очень важным - это внесение изменений в постановление Кабмина №211, которым были введены карантинные мероприятия на территории Украины", - подчеркнул он.