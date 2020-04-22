Карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная

Карантин в Украине продлили до мая 2020 – подробности / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 11 мая. Ранее прогнозировалось, что карантин будет действовать минимум до 12 мая. Даже были версии, что карантин в Украине могут продлить до 19 мая.

Решение правительства огласил только что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Пик заболеваний власти ожидают 3-8 мая.

По словам премьера, выход из карантина в Украине будет происходить в пять этапов.

"Мы еще не прошли пик заболеваемости, он может настать между 3 и 8 мая. У нас есть очень четкий план выхода. Есть стартовая точка реализации – условно День К, то есть день конца карантина. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая", – заявил Шмыгаль.

Он также назвал условия отмены карантина.

Карантин в Украине отменят – когда:

процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней;

в больницах останется менее 50% пациентов с Ковид-19.

Ранее в Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине в течение ближайшего месяца. Пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, а пика летальных исходов от COVID-19 стоит ожидать 3-8 мая.

Напомним, на утро 22 апреля в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования. В частности, в Киеве зафиксированы 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.