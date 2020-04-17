УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина

17 апреля 2020, 22:17

По словам президента, Украина будет постепенно выходить из карантина после Пасхи.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, когда будет смягчен карантин в Украине

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов к частичному и постепенному смягчению условий карантина, который был введен в стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса.

Как сказал президент в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, все будет зависеть от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 в Украине, особенно после Пасхи.

Читайте такжеКомандующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус

"С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией, люди поймут, какие меры карантина будут ослаблены. Потому что частично людей нужно будет выпускать на работу. Частично отрасли, которые очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае относительно транспорта. Такие вещи будут. Если не будет очень большой волны эпидемии. Это правда. Об этом нужно честно говорить. Люди должны знать", – сказал президент.

"Если люди будут выполнять все карантинные меры, то я уверен, что мы сможем преодолеть коронавирус. Нормально пройти", – добавил он, отметив, что также у власти есть и запасной "план Б".

Карантин в Украине

Ранее Главред писал, что по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, общественный транспорт запустят тогда, когда правительство начнет снимать карантинные ограничения. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.

Также напомним, 11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.

карантин коронавирус новости коронавирус симптомы Зеленский новости Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:18
14 тысяч гривен: в Госказначействе похвастались конфискациями у коррупционеров
22:17
"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина
21:40
Сексуальная порноактриса засветила шикарное тело в откровенном белье Фото
21:39
Когда в Украине запустят общественный транспорт - названы сроки
21:28
Самый вкусный кулич краффин, рецепт Фото Видео
21:13
"Кровь в горле": киевлянка шокировала новым осложнением коронавируса
21:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный шанс и деловой успех Видео
20:53
Командующий Нацгвардией Украины подхватил коронавирус
20:49
"Мы в расчете": экс-боевик разоткровенничался, почему не вернулся в ОРЛО
20:44
Вакцина от COVID-19 появится скоро, но на всех ее не хватит – Bloomberg Видео
20:20
Украинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу
20:18
"Провоцирует рак": Комаровский сообщил, может ли ультрафиолет убить коронавирус Видео
19:51
Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США
19:50
Во Львове пылал центр реабилитации воинов АТО - фото Фото
19:30
"Прошу прощения": ректор духовной семинарии в Лавре заразился коронавирусом
19:19
Еще один нардеп излечился от жуткой китайской заразы
19:00
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса Видео
18:58
Синоптик сказала, когда ждать спасения от смога в Киеве – прогноз Видео
18:29
Пособник Сталина: в Институте нацпамяти возмущены переименованием Луганска
18:27
Убийца в салате: названы вредные свойства фаворита весенних салатов Видео
18:19
"Всем советую!": Евгений Кошевой поделился планами на Пасху
17:49
В США умер известный актер, звезда сериала Рембо
17:30
Билла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
16:39
Социолог спрогнозировал, скатится ли Украина обратно в 90-е
16:33
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
16:07
По каким областям Украины ударят сильные заморозки: предупреждение от синоптиков Видео
16:01
В Facebook ввели новую реакцию для выражения эмоциональной поддержки
15:40
Невидимые убийцы: коронавирус передается через внешне здоровых людей Видео
15:25
Sony запатентовала жуткого робота-компаньона для игр в PlayStation
15:13
Погода в Украине на выходных: каким областям светит приятный сюрприз Видео
14:57
"Придумал обмазываться говном": Собчак распекла Полякову и Ивлееву за глупые флешмобы
14:43
18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу Видео
14:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
14:26
ВОЗ нужны кардинальные реформы - Wall Street Journal
14:00
Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина
13:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
13:25
Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн Видео
13:19
Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты Видео
13:06
Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города
12:53
Что делать украинцам с коронавирусом без договоров с семейными врачами - Минздрав
12:34
Новые жертвы: эксперт сказал, куда идет дым из Киева и когда это кончится Видео
12:10
"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней
12:09
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи
12:00
Смог в Киеве: Минздрав дал важные рекомендации жителям столицы и области
11:57
Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня Видео
11:35
Экологи рассказали, почему в Украине грянула жуткая песчаная буря
11:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
11:23
Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам
11:10
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
10:59
"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять