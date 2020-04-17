"Люди должны знать": Зеленский назвал важное условие смягчения карантина

Владимир Зеленский рассказал, когда будет смягчен карантин в Украине

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов к частичному и постепенному смягчению условий карантина, который был введен в стране из-за угрозы распространения опасного коронавируса.

Как сказал президент в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, все будет зависеть от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 в Украине, особенно после Пасхи.

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"С правительством 24 апреля мы выйдем с коммуникацией, люди поймут, какие меры карантина будут ослаблены. Потому что частично людей нужно будет выпускать на работу. Частично отрасли, которые очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае относительно транспорта. Такие вещи будут. Если не будет очень большой волны эпидемии. Это правда. Об этом нужно честно говорить. Люди должны знать", – сказал президент.

"Если люди будут выполнять все карантинные меры, то я уверен, что мы сможем преодолеть коронавирус. Нормально пройти", – добавил он, отметив, что также у власти есть и запасной "план Б".

Карантин в Украине

Ранее Главред писал, что по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, общественный транспорт запустят тогда, когда правительство начнет снимать карантинные ограничения. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.

Также напомним, 11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.