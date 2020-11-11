Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление

Степанов / УНИАН

Согласно прогнозу министра здравоохранения Максима Степанова, карантин в Украине продлится до апреля 2021 года. В стране крайне сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции..

Об этом глава Минздрава заявил в эфире программы Хард с Наташей Влащенко в эфире телеканала Украина 24 в среду, 11 ноября.

"Мы будем достаточно тяжело проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Мы стремимся к тому, чтобы количество жертв от COVID-19 было как можно меньше. У нас действительно очень сложная ситуация: у нас сегодня (на 11 ноября, - ред. ) уже 28,5 тысяч больных в наших больницах. Это более чем в 4 раза больше, чем было в сентябре", - сказал Степанов.

Также он добавил, что сейчас все усилия властей сосредоточены на том, чтобы не уменьшить число заражений, а остановить эпидемию в Украине.

"Я не хочу, чтобы в нашей стране мы пережили медицинский коллапс. Это не какие-то ужасы. Мы можем очень быстро дойти до точки, когда у нас будет заполнено 100% коек…", - подчеркнул Степанов.

Карантин в Украине