Карантин в Украине продлят до ноября

В Украине продлят карантин / УНИАН

Карантин в Украине, скорее всего, продлят до ноября. Этот вопрос обсуждали на совещании у президента. Карантин останется адаптивным, но будут вводить превентивные меры - запрет на работу ночных клубов и проведение концертов.

Об этом сообщает 112 Украина.

По информации, могут также запретить въезд в Украину граждан из стран "красной зоны". Выборы не отменяют, работают над обеспечением членов комиссий средствами личной защиты.

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