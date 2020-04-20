Карантин в Украине продлят, но будет смягчение - подробности / УНИАН

Карантин в Украине продлят уже на этой неделе. Но в ряде сфер обещают смягчение карантинных мер.

Причиной продления премьер-министр Денис Шмыгаль назвал тот факт, что Кабмин ожидает пик заболеваемости COVID-19 в начале мая 2020 – в период с 3-го по 8-е число.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин… Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", – цитирует РБК-Украина главу правительства.

Ранее в Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине в течение ближайшего месяца. Пик новых случаев коронавируса в нашей стране за день должен приходиться на 2-5 мая, а пика летальных исходов от COVID-19 стоит ожидать 3-8 мая.

Напомним, всего в мире выявили более 2 млн 400 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом. За последние сутки в Украине выявили 261 новый случай заболевания китайским коронавирусом. Всего в Украине зараза убила 151 человека.