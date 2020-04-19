Карантин закончится не скоро: украинцы на Пасху массово посещали храмы

Украинцы на Пасху посещали храмы / Facebook/Виктория Балицкая

Карантин в Украине закончится еще не скоро, а виноваты в этом сами украинцы.

Пасха красноречиво продемонстрировала, что украинцы делятся на тех, кому плевать на коронавирус 2020 и просьбы властей соблюдать правила карантина, и тех, кто соблюдает социальную дистанцию и надеется на то, что благодаря их усилиях этот ужас под названием Ковид-19 очень скоро исчезнет из нашей страны.

Подумаешь, Минздрав, президент Владимир Зеленский и МВД призывали граждан сидеть дома на Пасху. Даже штрафы никого не напугали, а смертоносный коронавирус сегодня людей не пугает тем более.

В Украине в преддверии праздника Пасхи люди массово нарушали карантин из-за коронавируса, посещая церкви.

Нарушение карантин в Ивано-Франковске

В субботу, 18 апреля, по улице Черновола, 6 у храма УПЦ МП произошло массовое собрание прихожан, передает pravda.if.ua.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, что у людей есть рюкзаки и чемоданы. Очевидно, верующие собирались ехать в Почаевскую лавру, чтобы там отпраздновать Пасху.

Нарушение карантина в Днепре

Нарушение карантина в городе заметили еще днем ранее. Так, возле Троицкой церкви вечером 17 апреля выстроились десятки людей, чтобы попасть на службу.

Прихожане церкви не соблюдали дистанцию, а некоторые приходили без масок и перчаток. Возле церкви было около 80 человек.

Нарушение карантина во Львове

17 апреля в городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовое шествие. При этом многие из участников были без защитных масок.

Напомним, ранее сообщалось, за последнюю неделю значительно возросла статистика заболеваемости коронавирусом в Украине – ежедневно МОЗ называет цифры, которые превышают 300.

По состоянию на утро 19 апреля Ковид-19 забрал жизни уже 141 человека.

Вылечились от злой уханьской болезни 347 пациентов.

Общее число заражений коронавирусом в Украине сегодня составляет 5449.

За последние сутки заразу подхватили 343 человека.