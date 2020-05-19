В МОЗ анонсировали продление карантина: названа дата

Ляшко рассказал, сколько еще продлится карантин в Украине / УНИАН

Карантин в Украине продлят до 22 июня, при этом ограничительные меры будут смягчаться. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, карантин в Украине ввели, когда в стране еще не было значительного количества случаев заболевания коронавирусом. Решение было принято, чтобы исключить пик заражений COVID-19.

"Пик - это стремительное распространение заболевания, как было в Италии, Испании, когда в одну неделю массово пошли больные и система здравоохранения не справлялась. А мы этот пик растянули во времени. Можно было стремительно вверх поднять, чтобы все переболели, и пошел спад. Мы вместо пика растянули болезни во времени (плато, - ред.), и система здравоохранения справляется. Плато длится у нас 25 дней, в Польше, например, уже 43-й день", - отметил чиновник в эфире программы Сніданок с 1+1.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновленоЛяшко считает, что Украина пока что еще будет находится на плато.

"Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - добавил главный санитарный врач.

При этом он не исключил, что в случае стремительного снижения числа заражений, карантин в Украине может быть отменен раньше срока.

Как сообщал Главред, в Кабинете министров Украины составили план по продлению карантина и после 22 мая 2020 года, но исключительно в адаптивном формате — с изменениями, которые будут вызваны эпидемиологической ситуацией во всех регионах страны.

Напомним, после 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, город планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.