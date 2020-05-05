Когда в Украине откроют метро: у Зеленского назвали сроки

В Украине планируют возобновить работу метро / УНИАН

Проясняется ситуация вокруг смягчения карантина в Украине и запуска общественного транспорта.

Когда в Украине возобновят работу метро, электричек и поездов

Как пишет Бабель со ссылкой на закрытую встречу заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко с журналистами, в Украине работу метро панируют возобновить уже в конце июня или даже в начале июля.

Издание отмечает, что движение междугородного транспорта и внутренних поездов в Украине могут возобновить в середине лета.

Украину ждут несколько этапов смягчения карантина: что известно

Отмечается, что в Украине отмена карантина, введенного из-за пандемии COVID-19, будет происходить в несколько этапов.

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Тимошенко подчеркнул, что если бы власти вовремя не ввели карантин, сейчас в Украине было бы 250 тысяч больных.

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В свою очередь как сообщает Obozrevatel.com со ссылкой на собственные источники в Министерстве здравоохранения Украины, метро будут открывать в последнюю очередь – при самом оптимистичном прогнозе, это конец июня-начало июля.

Также в Украине будет продлен масочный режим – минимум до конца года, а то и дольше. На то время (ориентировочно на ноябрь-декабрь) ожидается вторая волна COVID-19.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.