"Вечный карантин": в Минздраве огорошили неожиданным заявлением

В Минздраве огорошили неожиданным заявлением о карантине / УНИАН

Карантин до полного последнего излечившегося пациента невозможен, заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пока не будет вакцины, пока не будет специфического лечения, карантин можно держать вечно. Поэтому наша основная задача – найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Вот когда мы найдем эту золотую серединку, мы запустим и нашу систему здравоохранения, и бизнес, и экономику, для того чтобы страна могла жить дальше. Но, как обычно, при определенных условиях", - подчеркнул он в интервью Currenttime.tv.

Он уточнил, что прошедшие 50 дней карантина в Украине показывают, что страна вышла на определенное плато, при этом не было допущено ни вспышки, ни пиковой нагрузки.

Читайте такжеОслабление карантина: в Минздраве сделали важное уточнение"Поэтому решение о том, что мы можем потихоньку вводить сферы экономики, будет базироваться на том, что количество коек в наших больницах должно соответствовать появлению новых случаев болезни. Нам будет где лечить и как оказывать медицинскую помощь", – пояснил главный санврач.

Ляшко уточнил, что это не новая позиция Украины, а позиция Всемирной организации здравоохранения.

"Она говорит, что карантин уменьшать можно тогда, когда мы берем контроль над инфекцией – то есть мы выполняем тестирование – и есть возможность у системы здравоохранения оказывать медицинские услуги в больницах", – добавил замминистра здравоохранения.

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Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем 140 тысячам жертв.