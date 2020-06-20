Рабочие часы в Украине могут изменить: в чем причина

Кабмин рекомендует начинать рабочий день позже/ Фото pixabay.com

Кабинет министров Украины принял постановление, в котором порекомендовал предприятиям во время карантина начинать рабочий день в 9:00-10:00 утра или даже позже.

Такие меры советуют принять ради ограничения скопления людей в общественном транспорте, говорится в постановлении №500.

Согласно документу, госорганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу.

Кого касаются рекомендации начинать рабочий день после 10:00:

предприятий оптовой и розничной торговли;

предприятий, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;

предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью;

предприятий, занимающихся временным размещением и организацией питания;

компаний, которые ведут страховую деятельность;

учреждений образования;

учреждений предоставления социальной помощи;

учреждений искусства и спорта;

предприятий сферы развлечений и отдыха.

Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или откорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.

kmu.gov.ua

Как сообщал Главред, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина уже с 22 июня 2020.