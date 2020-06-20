УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Рабочие часы в Украине могут изменить: в чем причина

Правительство обратилось к работодателям.

20 июня 2020, 15:32
офис, часы,
Кабмин рекомендует начинать рабочий день позже/ Фото pixabay.com

Кабинет министров Украины принял постановление, в котором порекомендовал предприятиям во время карантина начинать рабочий день в 9:00-10:00 утра или даже позже.

Такие меры советуют принять ради ограничения скопления людей в общественном транспорте, говорится в постановлении №500.

Согласно документу, госорганы и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) должны обеспечить на период карантина гибкое рабочее время или отправить работников на дистанционную работу.

Кого касаются рекомендации начинать рабочий день после 10:00:

  • предприятий оптовой и розничной торговли;
  • предприятий, занимающихся ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;
  • предприятий, занимающихся почтовой и курьерской деятельностью;
  • предприятий, занимающихся временным размещением и организацией питания;
  • компаний, которые ведут страховую деятельность;
  • учреждений образования;
  • учреждений предоставления социальной помощи;
  • учреждений искусства и спорта;
  • предприятий сферы развлечений и отдыха.

Также органам местного самоуправления рекомендовано разработать или откорректировать маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий, учреждений, организаций для обеспечения возможности перемещения работников на работу и с работы.

kmu.gov.ua

Как сообщал Главред, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина уже с 22 июня 2020.

Кабмин коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине карантин в Украине новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рабочие часы в Украине могут изменить: в чем причина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Фурор на пляже: модные купальники и как выбрать идеальный - фото
15:32
Рабочие часы в Украине могут изменить: в чем причина
15:12
Притеснять за нарушение карантина: в Украине начинают жёстко проверять транспорт и общепит Видео
14:55
В России коп устроил поножовщину: погибли двое полицейских
14:48
Из-за карантина на Ровенщине запускают весь транспорт Видео
14:40
Лукашенко заявил, что женщина не может стать президентом Видео
14:13
Ужесточать карантин в Украине Кабмин будет по новой методике Видео
14:04
В Кирилловке на пляже не протолкнуться, о социальной дистанции все забыли - видео Видео
13:57
В МОЗ объяснили, при каком условии можно не носить маску на пляжах Видео
13:44
Почему нельзя дарить часы: названы причины
13:33
В МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы Видео
13:08
Израильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавируса Видео
12:42
Михаил Ефремов побывал в психбольнице Видео
12:40
Российский Газпром придумал, как достроить Северный поток-2
12:03
Порошенко пожинает плоды своего правления мнение
12:00
В МОЗ рассказали, какие области не готовы к ослаблению карантина
11:28
Синоптик рассказала, чего ждать завтра от погоды в Украине
11:27
Страна, победившая коронавирус, открыла двери для украинцев Видео
11:04
Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы
10:35
С США уже покончено, на очереди - Европа мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять