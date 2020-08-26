Карантин в Украине с 1 ноября: СМИ назвали дату принятия решения

Решение о продлении карантина в Украине могут принять уже 26 августа / УНИАН

Кабинет министров Украины может принять решение о продлении адаптивного карантина на территории страны уже сегодня, в среду, 26 августа. Такое решение связано с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

"Да, ожидается (продление карантина)", - утверждает собеседник информагентства.

Напомним, во вторник, 25 августа, в Офисе президента Украины состоялось совещание по вопросам противодействия коронавирусной угрозе. В ходе дискуссии глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выступает с инициативой продления карантинных мер до 1 ноября. Это связано с тем, что за предыдущие 24 часа на территории страны было установлено более 1,6 тысячи новых прецедентов заболевания коронавирусом COVID-19.Читайте такжеУкраина победит COVID-19: Зеленский сделал обнадеживающий прогноз

Президент Владимир Зеленский выступил в поддержку продления противоэпидемиологических мероприятий, однако подчеркнул, что ограничения должны быть адаптивными и необременительными для украинского бизнеса. Также гарант призвал усилить контроль над соблюдением ограничений.

Напомним, по состоянию на среду, 26 августа, на территории Украины зафиксировано 110 085 прецедентов заражения COVID-19. За последние сутки вирусом заразились 1670 украинцев.