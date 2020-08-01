В Украине радикально изменились правила карантина

Карантин в Украине изменился / УНИАН

Карантин в Украине обновился. В субботу, 1 августа, в Украине кардинально изменился подход к внесению других стран в красную или зеленую зону в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, решение об усилении или ослаблении карантина в отдельных городах и районах областей теперь будут принимать еженедельно.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отметим, с 1 августа Украина начала измерять количество активных больных полностью так же, как это происходит в странах Европы.

По информации, отныне есть два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне.

Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель - процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

По таким двум показателям Украина будет измерять сложность эпидситуации и раз в 7 дней будет составлять перечень стран красной и зеленой зоны, чтобы для украинцев пересечение границы было более прогнозируемым и понятным.

Карантин в Украине – что изменилось?

Отныне территорию Украины будут делить по 4 критериям на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны – и для пересечения границ "красной" и "зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах административно-территориальных единиц.

Если область 5 дней подряд будет превышать 4 общенациональных индикатора, которые были до этого, эту область разобьют на районы и города областного значения – и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом.

И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная – это самая критическая зона, в которой закрывается все.

Если в области есть красная зона, то карантин здесь длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится, и область не перейдет в оранжевую, желтую или зеленую зону. Когда три дня подряд показатель лучше, район переводят в другую зону.

Зеленая зона – правила карантина в Украине

В общественных местах людям нужно носить маски или респираторы. Транспорт перевозит пассажиров лишь на сидячих местах.

Проводить массовые мероприятия можно лишь при условии, если на один кв. м приходится не более одного человека. Кинотеатры работают с заполненностью на 50%.

Карантин в желтой зоне

Правила карантина в желтой зоне включают в себя ограничения зеленой.

Дополнительно запрещается посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям желтой зоны запрещается:

работа хостелов, туристических баз и т.д. (кроме гостиниц);

работа фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры;

работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

прием новых смен в детские лагеря;

для массовых мероприятий вводятся ограничения: один человек на 20 кв. м и всего не более 100 человек.

Красная зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям оранжевой зоны нельзя:

прекращается работа общественного транспорта;

останавливается посещение учебных заведений;

прекращают работу ТРЦ, кафе и рестораны.

Карантин в Украине – определение зоны

Из одной зоны в другую регион переходит только после того, как там 5 дней подряд наблюдаются изменения одного из определенных показателей:

коэффициент выявления COVID-19 – ниже 11%;

загруженность коек под случаи COVID-19 падает ниже 50%;

рост случаев инфицирования COVID-19 – менее 10%;

изменяется среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА.

Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантинНапомним, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО. За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.

1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.