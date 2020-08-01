УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине радикально изменились правила карантина

1 августа 2020, 10:10

Из одной зоны в другую регион переходит только после того, как там 5 дней подряд наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Карантин, автобус
Карантин в Украине изменился / УНИАН

Карантин в Украине обновился. В субботу, 1 августа, в Украине кардинально изменился подход к внесению других стран в красную или зеленую зону в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, решение об усилении или ослаблении карантина в отдельных городах и районах областей теперь будут принимать еженедельно.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отметим, с 1 августа Украина начала измерять количество активных больных полностью так же, как это происходит в странах Европы.

По информации, отныне есть два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне.

Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель - процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

По таким двум показателям Украина будет измерять сложность эпидситуации и раз в 7 дней будет составлять перечень стран красной и зеленой зоны, чтобы для украинцев пересечение границы было более прогнозируемым и понятным.

Карантин в Украине – что изменилось?

Отныне территорию Украины будут делить по 4 критериям на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны – и для пересечения границ "красной" и "зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах административно-территориальных единиц.

Если область 5 дней подряд будет превышать 4 общенациональных индикатора, которые были до этого, эту область разобьют на районы и города областного значения – и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом.

И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная – это самая критическая зона, в которой закрывается все.

Если в области есть красная зона, то карантин здесь длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится, и область не перейдет в оранжевую, желтую или зеленую зону. Когда три дня подряд показатель лучше, район переводят в другую зону.

Зеленая зона – правила карантина в Украине

В общественных местах людям нужно носить маски или респираторы. Транспорт перевозит пассажиров лишь на сидячих местах.

Проводить массовые мероприятия можно лишь при условии, если на один кв. м приходится не более одного человека. Кинотеатры работают с заполненностью на 50%.

Карантин в желтой зоне

Правила карантина в желтой зоне включают в себя ограничения зеленой.

Дополнительно запрещается посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям желтой зоны запрещается:

  • работа хостелов, туристических баз и т.д. (кроме гостиниц);
  • работа фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры;
  • работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • прием новых смен в детские лагеря;
  • для массовых мероприятий вводятся ограничения: один человек на 20 кв. м и всего не более 100 человек.

Красная зона – правила карантина

В дополнение к ограничениям оранжевой зоны нельзя:

  • прекращается работа общественного транспорта;
  • останавливается посещение учебных заведений;
  • прекращают работу ТРЦ, кафе и рестораны.

Карантин в Украине – определение зоны

Из одной зоны в другую регион переходит только после того, как там 5 дней подряд наблюдаются изменения одного из определенных показателей:

  • коэффициент выявления COVID-19 – ниже 11%;
  • загруженность коек под случаи COVID-19 падает ниже 50%;
  • рост случаев инфицирования COVID-19 – менее 10%;
  • изменяется среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА.

Читайте также"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантинНапомним, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает РНБО. За последние 24 часа в Украине выявили +1172 новых случаев заражения.

1709 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 556 человек, всего – 39 308.

карантин в Украине карантин новости Украины коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине радикально изменились правила карантина». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:21
Конец многовекторности Лукашенко: впереди майдан и политическое одиночество
10:10
В Украине радикально изменились правила карантина Видео
10:06
Коронавирус в Киеве нашли еще у более 100 человек: есть новые жертвы Видео
09:30
Донбассу грозит "оживление" войны: астролог назвал даты
09:00
Сексолог раскрыл интересные факты о поцелуях
08:50
Коронавирус в Украине "обезумел" - за сутки опять более 1000 больных Видео
08:45
Как бы не закончились выборы в Беларуси, Украину ждут большие проблемы мнение
08:42
"Непутевое решение": в Луцке отказались ужесточать карантин Видео
08:30
"Непонятная записка": в Днепре найдены мертвыми трое молодых парней – СМИ
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
07:52
Снайпер застрелил полтавского террориста Видео
07:17
Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек Видео
06:53
Как Кремль хочет принудить Украину к переговорам с ЛДНР мнение
06:30
Назван главный счастливчик августа по знаку Зодиака
05:59
Первая магнитная буря августа 2020 станет самой сильной – что делать Видео
05:04
День Ильи 2020 – поздравления с Днем пророка Ильи и с именинами
05:01
Когда в Украине появится 5G: в Кабмине назвали дату и рассказали подробности
04:24
Врач назвал три типа людей, которым не грозит заражение COVID-19 Видео
03:50
С порно или без порно: ученые рассказали, как влияет на мужчин видео с сексом
03:40
В Украине стартует продажа тюрем: эксперт оценил инициативу и сделал прогноз
02:16
Как правильно носить маски и перчатки в жару Видео
01:37
"Какие огромные": Толкалина топлес показала необычные соски
00:55
Ученые нашли новую причину ожирения у женщин
00:19
День подруги 2020 – поздравления и красивые картинки для подруженьки
31 июля, пятница
23:58
"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву Видео
23:28
Кулеба призвал усилить давление на Путина: выяснились нарушения Видео
22:55
Луцкий террорист Кривош объявил голодовку: адвокат назвал причину
22:26
В Минздраве рассказали, как Киев оказался в зеленой зоне карантина
22:23
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
21:51
"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море
21:39
Человек, которого знает Донбасс: экс-премьер может стать новым делегатом Киева в ТКГ – Кравчук
21:38
Похудение: названо самое жиросжигающее время для тренировки
21:16
Задержание "зеленых человечков": Аваков сделал громкое заявление
21:16
Кравчук рассказал о планах на случай провала переговоров по Донбассу
20:48
Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи
20:07
Кому не страшен коронавирус: врач назвал три типа иммунитета
19:44
В Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера
19:34
Скончался известный британский режиссер, творец фильма Pink Floyd
19:17
Смерть Энди Картрайта насильственная - жену обвинили в убийстве
19:14
Смена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила Видео
18:50
Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны
18:28
Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира
17:55
Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется
17:47
Стало известно, когда планируют возобновить строительство Северного потока-2
17:42
Появилась полная версия смерти и расчленения Энди Картрайта
16:56
Екатерина Жемчужная срочно госпитализирована
16:47
Будут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша Козака
16:42
"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму Видео
16:31
Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму Видео
16:25
Поставили точку: в Киевсовете рассказали, обязательно ли в школах начинать учебу с гимна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять