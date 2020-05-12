Карантин в Украине будет продлен после 22 мая - Шмыгаль

Шмыгаль анонсировал продление карантина / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, но и после этой даты он будет пролонгирован, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - заявил глава Кабмина утром 12 мая в эфире программы "Сніданок з 1+1"

Шмыгаль уточнил, что правительство сейчас отрабатывает, когда и как будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

"Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равной количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.

Добавим, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом.

В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек. Вылечились от коронавируса 3 373 человека.

Читайте такжеЛяшко назвал сроки отмены масочного режима в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, повторный запуск метро после окончания карантина в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

Такое мнение озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", - заявил глава Кабмина.