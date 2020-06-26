Премьер анонсировал увеличение штрафов за нарушение карантина

Карантин в Украине - Шмыгаль анонсировал увеличение штрафов / УНИАН

Кабмин намерен увеличить размер штрафов за нарушение карантина в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что за неношение масок теперь карать будут жестче. В частности, имеются в виду штрафы в тех случаях, если человек не надел маску в общественных местах или транспорте, а также штрафы для собственников таких заведений и транспорта, пишет Новое время.

По словам Шмыгаля, это связано с необходимостью "не расслабиться, не допустить нового пика".

Ранее премьер уже пообещал, что "и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях". Как утверждает глава правительства, на данный момент задача властей Украины ‒ довести страну с наименьшими потерями до момента изобретения вакцины. Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин.

Также Шмыгаль пригрозил вновь ужесточить коронавирусный карантин в Украине – вплоть до тех мер, что применялись в марте-апреле 2020 года. По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось, пока карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

По состоянию на утро пятницы, 26 июня, китайский коронавирус Covid-19 в Украине диагностировали более чем у 41 тысячи человек. За сутки вирус нашли у 1 тысячи 109 человек (новый антирекорд).