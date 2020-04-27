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Наконец-то дождались: Шмыгаль допустил резкое сокращение карантина

27 апреля 2020, 19:24

В Кабмине заявили, что сроки карантина могут резко сократить, если динамика заболевания коронавирусом пойдет на спад.

Шмыгаль
Шмыгаль допустил резкое сокращение сроков карантина / УНИАН

В Кабмине анонсировали возможное сокращение сроков карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По словам премьера, второй, третий и четвертый этапы выхода Украины из карантина могут начаться одновременно.

Как сообщил в Facebook Денис Шмыгаль, Кабинет министров надеется, что стартовая точка ослабления карантина наступит 11 мая, а следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

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"То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - отметил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что каждому министерству поручили сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

"Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в среду принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что ограничения для учебных заведений, кафе, спортивных залов будут смягчать на каждом этапе выхода из карантина.

Карантин в Украине

Ранее киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал об активной фазе подготовки альтернативного плана выхода из коронавирусного карантина.

Также напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий утверждает, что автобусные и железнодорожные перевозки в стране должны возобновиться по окончании противоэпидемиологических карантинных мер.

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