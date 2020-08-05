Конфликт мэров и Киева из-за карантина: в Кабмине анонсировали инициативу

Шмыгаль отрицает влияние человеческого фактора на внесение городов в карантинные зоны/ УНИАН

Министерство здравоохранения должно организовать специальное совещание с мэрами украинских городов, на котором представители центральной власти и органов местного самоуправления должны обсудить важные вопросы, касающиеся противоэпидемиологических мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, 5 августа.

Чиновник призвал главу Минздрава Максима Степанова организовать соответствующее совещание, где нужно будет обсудить урегулирование всех вопросов. На местном уровне должны понимать важность карантинных мер.

"Чрезвычайно важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что деление на цвета имеют очень четкие параметры", - отметил Шмыгаль, добавив, что разделение страны на эпидемиологические зоны помогает не вводить карантин одновременно по всей Украине.Читайте такжеБунт из-за карантина: в Минздраве готовы принять решение по Тернополю

Также он подчеркнул, что внесение городов в карантинные зоны предусмотрено математической моделью, которая исключает влияние человеческого фактора.

Напомним, 3 августа вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, в рамках которого Украину по эпидемиологическим показателям разделили на четыре зоны.

Против решения центральных властей выступили в Тернополе, где местные органы власти отказались ужесточать карантин.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также раскритиковал карантин, назвав решение комиссии политическим. Он призвал к диалогу между центральной властью и органами местного самоуправления.