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Ужесточение карантина: Шмыгаль припугнул украинцев штрафами

Украинцам придется раскошелиться, если их застукают за несоблюдением социальной дистанции и мер масочного режима.

25 июня 2020, 16:53
Карантин в Украине - Шмыгаль объяснил, как будут карать нарушителей
Карантин в Украине - Шмыгаль объяснил, как будут карать нарушителей / УНИАН

Правительство ужесточает карантин в Украине – не в плане мер, но в плане ответственности за его соблюдение. За нарушение мер карантина украинцев ждут штрафы. Это официальная позиция Кабмина.

Штрафовать будут в первую очередь за несоблюдение соцдистанции и отсутствие маски при посещении общественных мест и при проезде в общественном транспорте.

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, мер дезинфекции", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 25 июня в ходе заседания Кабмина.

Читайте такжеШтрафы за нарушение карантина: адвокат объяснил, как обжаловатьА самой жестокой мерой ужесточения может стать введение новых карантинных мер – плоть до закрытия границ, предупредил ранее Шмыгаль.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине статистика по коронавирусу такая:

  • всего 40 тысяч 8 инфицированных (+994);
  • всего скончались – 1 тысяча 67 человек (+16);
  • всего выздоровели – 17 тысяч 758 человек (+349).

В частности, коронавирусом заболели 6 тысяч 346 медиков и 2 тысячи 936 детей.

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