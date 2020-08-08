Шмыгаль отреагировал на ухудшение ситуации с коронавирусом / УНИАН

В Украине ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. По этой причине Кабинет министров провел в субботу, 8 августа, внеочередное заседание.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

"Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирус. Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом", - сказано в сообщении на странице премьер-министра.

Шмыгаль подчеркнул, что, кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

"Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", - добавил премьер-министр.

Читайте такжеУкраина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом до конца летаНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.