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"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантина

По словам премьера, в Украине есть регионы, где уже приходится разворачивать больницы второй волны.

25 июня 2020, 14:29
Карантин в Украине - Шмыгаль предупредил об ужесточении
Карантин в Украине - Шмыгаль предупредил об ужесточении / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить карантин в Украине – вплоть до закрытия страны, как уже было в марте 2020.

По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19. При этом ситуация в стране с каждым днем лишь ухудшается, заявил он.

"От недели к неделе продолжается рост. Мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилась, есть области, в которых она превышает 50%. К сожалению, это очень негативный сигнал, это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом", – заявил на заседании Кабинета Министров Украины 25 июня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеКогда ждать второй волны и что не так со статистикой: профессор Амосова о коронавирусе в УкраинеПо его словам, в Украине есть регионы, где уже приходится разворачивать больницы второй волны.

Виной всему, по его мнению, игнорирование людьми правил карантина.

"А местные власти, чтобы не потерять политические очки, продолжают ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне", – добавил он.

Шмыгаль призвал всех поголовно соблюдать ограничения адаптивного карантина:

  • носить маски,
  • проводить дезинфекцию,
  • соблюдать социальную дистанцию.

За нарушения карантинных мер власть продолжит карать штрафами, подчеркнул премьер.

Напомним, 25 июня карантин в Украине усилила еще одна область – Сумская. В области закрыты кафе, рестораны и другие заведения общепита. Жителям запретили выходить из дома без паспорта.

Винница и Житомирская область ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в Одессе из-за эпидемии коронавируса с 22 июня.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине статистика по коронавирусу такая:

  • всего 40 тысяч 8 инфицированных (+994);
  • всего скончались – 1 тысяча 67 человек (+16);
  • всего выздоровели – 17 тысяч 758 человек (+349).

В частности, коронавирусом заболели 6 тысяч 346 медиков и 2 тысячи 936 детей.

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