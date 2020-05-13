Шмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантин

Шмыгаль рассказал, когда отменят карантин / УНИАН

Карантин в Украине после 22 мая продлят. Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании парламента во время часа вопросов к правительству заявил, что пока не изобретут лекарство от коронавируса, карантинные ограничения сохранятся, а общественный транспорт будет запущен на третьем этапе выхода из карантина,

Шмыгаль показал депутатам графики заболеваемости в Украине и других европейских странах, и повторил, что Украина идет по сценарию Польши - умеренного выхода из карантина, чтобы не допустить обвалов системы здравоохранения, как в Испании и Италии.

"Чиновнику не очень легко принимать решения о десятках тысяч человеческих жизней, поэтому предлагаю на этих вопросах не спекулировать политически, а четко подходить к соблюдению карантина. Других действующих механизмов в мире сегодня нету. Пока не будет найдено лекарство, мы вынуждены заходить и выходить в карантин по соответствующим правилам", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеКарантин в Украине будет продлен после 22 мая - ШмыгальНапомним, ранее сообщалось, повторный запуск метро после окончания карантина в Украине, согласно плану, созданному Кабмином, никак не может произойти до 22 мая.

Такое мнение озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", - заявил глава Кабмина.