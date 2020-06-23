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Тотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточение

Статистика по коронавирусу в Украине сегодня, 23 июня, зафиксировала 38 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

23 июня 2020, 15:30
Карантин в Украине - Шмыгаль заговорил о вреде тотальных запретов
Карантин в Украине - Шмыгаль заговорил о вреде тотальных запретов / УНИАН

Тотальный карантин в Украине вводить не будут, так как последствия от него будут для нашей страны во стократ хуже, чем может принести коронавирус.

"…тотальный карантин сегодня может вызвать более катастрофические последствия, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин, и теперь будет использовать эту модель", – сообщил он на своей странице в Facebook.

При этом премьер отметил, что за прошлую неделю число заболевших на коронавирус в Украине выросло.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова заявила, что Украине не стоит возвращаться к жесткому карантину. Она обратила внимание на то, что Япония не делала локдауна, но статистика по смертям и количество заболевших в стране в разы лучше, чем в США.

Напомним, Кабмин обнародовал новую методику, по которой будет ужесточать карантин в Украине из-за роста распространения COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 23 июня, в Украине зафиксированы 38074 случая заражения китайским коронавирусом. Заболевание подтверждено у 2790 детей и 6138 медиков.

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