Карантин в Украине следует ослабить: нардеп назвал три главные инициативы

Нужно обеспечить работу малого бизнеса в условиях карантина - депутат/ УНИАН

Власти должны рассмотреть возможности запуска экономического ослабления карантина в Украине для малого бизнеса. Речь идет об обеспечении работы заведений сферы общественного питания, льготном налогообложении и компенсации убытков.

Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат от фракции Батькивщина Валентин Наливайченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя экономическую ситуацию в стране в связи с карантином.

По его словам, государству нужно взять в этой ситуации пример с Польши, которая реализует инициативы по защите бизнеса в условиях противоэпидемиологических мероприятий.

"Соседняя Польша рассматривает не ужесточение карантина, а, наоборот, ослабление, но ослабление какое? Экономическое, прежде всего для своих бизнесменов, для своих малых предприятий. В этом должна быть главная роль, как это ни странно прозвучит", - отметил парламентарий.

Наливайченко считает, что профильное министерство должно решить вопрос по поводу помощи бизнесу во время карантина и создать условия, при которых могут работать заведения сферы общественного питания.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление

"Сейчас должны быть максимальные инициативы от правительства, Министерства экономики, чтобы всё-таки работали маленькие заведения, кафе, рестораны, с соблюдением правил гигиены, и второе – льготное налогообложение, особенно касающееся аренды на период карантина. Я уже не говорю о третьей составляющей, которую украинская экономика не вытягивает – компенсация убытков",- подчеркнул Наливайченко.

Карантин в Украине