Карантин в Украине следует ослабить: нардеп назвал три главные инициативы

Правительству следует запустить процесс экономического ослабления карантина в Украине, считает Валентин Наливайченко.
Власти должны рассмотреть возможности запуска экономического ослабления карантина в Украине для малого бизнеса. Речь идет об обеспечении работы заведений сферы общественного питания, льготном налогообложении и компенсации убытков.
Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат от фракции Батькивщина Валентин Наливайченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя экономическую ситуацию в стране в связи с карантином.
По его словам, государству нужно взять в этой ситуации пример с Польши, которая реализует инициативы по защите бизнеса в условиях противоэпидемиологических мероприятий.
"Соседняя Польша рассматривает не ужесточение карантина, а, наоборот, ослабление, но ослабление какое? Экономическое, прежде всего для своих бизнесменов, для своих малых предприятий. В этом должна быть главная роль, как это ни странно прозвучит", - отметил парламентарий.
Наливайченко считает, что профильное министерство должно решить вопрос по поводу помощи бизнесу во время карантина и создать условия, при которых могут работать заведения сферы общественного питания.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление
"Сейчас должны быть максимальные инициативы от правительства, Министерства экономики, чтобы всё-таки работали маленькие заведения, кафе, рестораны, с соблюдением правил гигиены, и второе – льготное налогообложение, особенно касающееся аренды на период карантина. Я уже не говорю о третьей составляющей, которую украинская экономика не вытягивает – компенсация убытков",- подчеркнул Наливайченко.
Карантин в Украине
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин до 31 декабря. Пролонгация противоэпидемиологических мер связана с ухудшением ситуации с эпидемией COVID-19 на территории страны.
- 11 ноября было принято решение о запуске в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньем в стране запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных заведений.
- Эксперты и врачи прогнозируют введение в Украине жесткого карантина, который продлится несколько недель. Врач Марина Маменко предполагает, что власти следует запретить работу общественного транспорта.