Ослабление карантина в Украине: кто сможет выйти на работу

Украинцам все равно придется соблюдать масочный режим / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако уже с 11 числа ожидается некоторое смягчение ограничительных мер. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, кто из украинцев сможет выйти на работу и какие для этого есть обязательные условия.

"Начиная с 11 мая, мы меняем условия карантина на территории Украины. О каких изменениях идет речь? Мы делаем смягчение в сравнении с тем, что у нас есть на сегодняшний день", – сказал Степанов на брифинге в среду, 6 мая.

По словам главы МОЗ, украинцам разрешат прогуливаться в парках, скверах и в зонах отдыха. Кроме того, начнут работать заведения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

Возобновить работу смогут и заведения питания на вынос и летние площадки ресторанов и кафе.

"Также мы разрешим тренировки спортивных команд на открытых базах. Мы даем возможность работать нашим аудиторам, стоматологам, юристам, адвокатам, нотариусам, парикмахерским и салонам красоты", – рассказал Степанов.

При этом министр напомнил, что вся деятельность должна вестись с учетом ограничений. К таким ограничениям относится соблюдение дистанции, масочный режим и другие меры предосторожности, чтобы избежать распространению болезни.

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Как сообщал Главред, карантин в Киеве уже начали ослаблять. Во вторник, 5 мая, в столице Украины разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений. Также в Киеве начали работу рынки.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине планируют возобновить работу метро.