Карантин в Украине: украинцам пообещали поблажки в мае 2020

Карантин в Украине смягчат - Степанов назвал дату / УНИАН

Карантин в Украине начнут смягчать с 11 мая, заверил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы МОЗ, ситуация вокруг коронавируса в Украине позволяет вводить смягчения в карантинные меры.

"Мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все наши решения основываются на мнении специалистов… Мы будем уверены, что эти действия в будущем не ухудшат ситуацию",– сообщил Степанов во время брифинга 1 мая.

Читайте такжеКарантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020Как известно, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.

Еще пару дней назад глава Минздрава говорил о преждевременности отмены карантина. Степанов ранее заявил, что власти Украины "не рискнут снять карантин слишком рано – чтобы не столкнуться со второй волной COVID-19".

Напомним, по состоянию на утро 1 мая коронавирус в Украине диагностировали у 10 тысяч 861 человек. Всего в нашей стране от "короны" скончались 272 человека, а 1 тысяча 413 пациентов – выздоровели.