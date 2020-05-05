Скандальная эвакуация: сотни украинцев не смогли вернуться домой из ОАЭ

Прибывшим пассажирам провели температурный скрининг / PavlovskyNEWS

В Киев прибыл самолет с эвакуированными украинцами из Объединённых Арабских Эмиратов.

Домой смогли попасть только 188 из около 500 украинцев, которые застряли в Дубае, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Как рассказали пассажиры прилетевшего из ОАЭ самолета, разрешение на перелет украинская сторона дала только самолётам МАУ, а большинство из прилетевших - это те, кому отменяли рейсы на протяжении месяца.

"По информации консульства, они уже работают над ближайшим повторным рейсом. В Дубае ещё осталось около 300 граждан Украины", - уточняется в сообщении.

По словам тех, кто остались в Дубае, ближайшие рейсы - их единственный шанс. У людей просто не осталось денег на еду и жилье.

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При этом прибывшим из ОАЭ украинцам в аэропорту выдали сим-карты и в обязательном порядке установили приложение Дій вдома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прибывшим из Майами украинцам поставили ультиматум из-за обсервации.