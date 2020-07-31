Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны

Решение вступит в силу 3 августа.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.
Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны.
Красная зона
- города Луцк и Тернополь
- Кицманский район Черновицкой области
Оранжевая зона
- города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области
- Тисменицкий район Ивано-Франковской области
- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области
- Бучачский район Тернопольской областиЧитайте такжеУжесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ
Желтая зона
- города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области,
- город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,
- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,
- города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
- город Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Наддворнянский районы Ивано-Франковской области,
- Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,
- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Напомним, правительство 22 июля приняло решение продлить карантин в Украине до 31 августа. Карантин будет действовать в адаптивном режиме – это значит, что противоэпидемиологические меры вводятся исходя из локальной эпидемситуации.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев
В Кабмине объяснили, как будут действовать правила карантинных зон и каким образом города и районы планируют перемещать из одной эпидемиологической зоны в другую.