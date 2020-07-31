Карантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны

Списки областей, городов и районов будут обновлять каждую пятницу / УНИАН

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила украинские города и районы на красную, оранжевую и желтую зоны карантинного режима. Официально решение вступит в силу уже в понедельник, 3 августа.

Об этом рассказал министр кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании комиссии ТБ ЧС, которое прошло в пятницу, 31 июля, было принято решение по городам и районам, которые войдут в красную, оранжевую и желтую зоны.

Красная зона

города Луцк и Тернополь

Кицманский район Черновицкой области

Оранжевая зона

города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области

Луцкий и Любашевский районы Волынской области

Тисменицкий район Ивано-Франковской области

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области

Бучачский район Тернопольской области Читайте также Ужесточение карантина в Киеве: хотят отменить транспорт и закрыть ТРЦ

Желтая зона

города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области,

город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области,

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

город Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Наддворнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области. Карта эпидемиологической ситуации в стране согласно разделению на зоны / Минздрав

Напомним, правительство 22 июля приняло решение продлить карантин в Украине до 31 августа. Карантин будет действовать в адаптивном режиме – это значит, что противоэпидемиологические меры вводятся исходя из локальной эпидемситуации.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев

В Кабмине объяснили, как будут действовать правила карантинных зон и каким образом города и районы планируют перемещать из одной эпидемиологической зоны в другую.