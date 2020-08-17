В Минздраве назвали дату начала учебного года в школах

Учебный год в Украине должен начаться с 1 сентября - Минздрав / УНИАН

В Министерстве здравоохранения разработали специальный алгоритм, на базе которого дети должны пойти в школу с 1 сентября. Рекомендации предусматривают маршруты учеников в школу и расписание допуска учащихся к обучению в учреждениях образования.

Об этом в ходе своего брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, ответственными за выполнение алгоритма будут руководители учебных заведений. Однако вопрос с датой начала учебного года по-прежнему зависит эпидемиологической ситуации.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - сказал Степанов.Читайте такжеМаски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября

Ранее Максим Степанов сделал заявление, согласно которому с 1 сентября школы не будут работать в регионах, городах или районах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин запустил процесс подготовки к началу учебного года в областях. Контролировать вопрос будут главы местных государственных администраций.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 17 августа, в Украине зафиксировано 92 820 прецедентов заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили 1464 украинца.