Когда у студентов в Украине начнется учебные год: названы две даты и условие

Студенты отправятся на учебу с 1 и 15 сентября - Минобразования / Скриншот

Процесс обучения в украинских высших учебных заведениях стартует с 1 сентября для студентов старших курсов и с 15 сентября для тех, кто поступил на первый курс бакалаврата и магистратуры.

Такое заявление на заседании ректоров высших учебных заведений сделал исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

"Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры", - отметил чиновник.

Также он добавил, что ВУЗ может самостоятельно принимать решение о возобновлении учебного процесса с практически любой даты. Старт процесса обучения будет зависеть от решения комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которой страна разделена на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. В регионах красной зоны студенты учиться не будут.Читайте такжеИ 39 тысяч, и 47 тысяч: названа цена контракта 2020 в вузах Украины

Ранее Минздрав утвердил алгоритм работы школ с 1 сентября в условиях режима адаптивного карантина.

Напомним, с 3 августа вступило в силу решение ТЭБ и ЧС, согласно которому украинские регионы разделили на эпидемиологические зоны распространения COVID-19. Усиленный карантин будет вводиться в тех областях, городах и районах, где показатели заболевания коронавирусом не отвечают оптимальным критериям Минздрава.