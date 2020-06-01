Когда возобновится международное и внутреннее авиасообщение: названа дата

Авиаперелеты внутри Украины могут начаться раньше 15 июня / Reuters

С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее авиасообщение. Причем авиаперелеты внутри страны могут начаться немного раньше. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, полеты возобновятся на популярных туристических направлениях. Речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии. При этом в Италию и Испанию самолеты пока что точно не полетят. Причина – эпидемическая ситуация в этих странах.

"Мы открытия делаем направлений на двух условиях. Первая, если страны открываются в отношении нас. Вторая — эпидемиологическая ситуация", - сказал он в эфире программы Сніданок з 1+1.

В течение недели Криклий пообещал озвучить более точную информацию о возобновлении авиасообщения.

Министр также уточнил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы проходили тест на коронавирус прямо в аэропорту.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - отметил Криклий.

Как сообщал Главред, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как можно выехать за пределы Украины уже сейчас. По его словам, украинцы могут воспользоваться автомобильным транспортом, чтобы выехать в Евросоюз или Беларусь.